На Западе выступили с дерзким призывом после ультиматума Трампа России
Бывший эксперт ООН де Зайас призвал Трампа отключить Украину от Starlink
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывший эксперт ООН по вопросам защиты прав человека Альфред де Зайас призвал президента США Дональда Трампа отключить Украину от Starlink. Об этом он написал в соцсети X.
Де Зайас отметил, что ультиматум означает эскалацию и провал дипломатии.
Де Зайас отметил, что ультиматум означает эскалацию и провал дипломатии.
"Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту сверхкоррумпированную страну", — говорится в публикации.
Кроме того, он добавил, что конфликт на Украине стал результатом расширения НАТО в нарушение обещаний.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
Кроме того, он добавил, что конфликт на Украине стал результатом расширения НАТО в нарушение обещаний.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.