https://ria.ru/20250729/ukraina-2032128547.html

На Западе выступили с дерзким призывом после ультиматума Трампа России

На Западе выступили с дерзким призывом после ультиматума Трампа России - РИА Новости, 29.07.2025

На Западе выступили с дерзким призывом после ультиматума Трампа России

Бывший эксперт ООН по вопросам защиты прав человека Альфред де Зайас призвал президента США Дональда Трампа отключить Украину от Starlink. Об этом он написал в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:19:00+03:00

2025-07-29T14:19:00+03:00

2025-07-29T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывший эксперт ООН по вопросам защиты прав человека Альфред де Зайас призвал президента США Дональда Трампа отключить Украину от Starlink. Об этом он написал в соцсети X. Де Зайас отметил, что ультиматум означает эскалацию и провал дипломатии. "Чтобы положить конец войне на Украине, достаточно отключить Украину от Starlink и прекратить вооружать эту сверхкоррумпированную страну", — говорится в публикации. Кроме того, он добавил, что конфликт на Украине стал результатом расширения НАТО в нарушение обещаний. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032092416.html

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в мире, украина, дональд трамп, россия