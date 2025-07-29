ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ
ЕС приостановил помощь Киеву из-за ситуации с НАБУ и САП
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств, пишет "Экономическая правда".
"Двадцать четвертого июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине", — говорится в публикации со ссылкой на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах.
"Двадцать четвертого июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине", — говорится в публикации со ссылкой на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах.
В статье отмечается, что это решение пересмотрят в случае исправления ситуации. Украинские журналисты подсчитали, что подпись Зеленского под законом об ограничениях НАБУ и САП может стоить государству более 60 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025-2026 годах.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить всю финансовую помощь из европейского фонда при давлении на антикоррупционные органы.
В июле Владимир Зеленский пожаловался на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- В четверг Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.