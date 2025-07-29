https://ria.ru/20250729/ukraina-2032104356.html

ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ

ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2025

ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ

ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств, пишет "Экономическая правда". "Двадцать четвертого июля... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:29:00+03:00

2025-07-29T12:29:00+03:00

2025-07-29T14:27:00+03:00

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств, пишет "Экономическая правда". "Двадцать четвертого июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине", — говорится в публикации со ссылкой на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах.В статье отмечается, что это решение пересмотрят в случае исправления ситуации. Украинские журналисты подсчитали, что подпись Зеленского под законом об ограничениях НАБУ и САП может стоить государству более 60 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025-2026 годах.Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить всю финансовую помощь из европейского фонда при давлении на антикоррупционные органы.В июле Владимир Зеленский пожаловался на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство.Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032092416.html

https://ria.ru/20250727/nabu-2031736428.html

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в мире, украина, евросоюз, верховная рада украины, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)