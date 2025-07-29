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ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2025
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12:29 29.07.2025 (обновлено: 14:27 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032104356.html
ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ
ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2025
ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ
ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств, пишет "Экономическая правда". "Двадцать четвертого июля... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:29:00+03:00
2025-07-29T14:27:00+03:00
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владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств, пишет "Экономическая правда". "Двадцать четвертого июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине", — говорится в публикации со ссылкой на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах.В статье отмечается, что это решение пересмотрят в случае исправления ситуации. Украинские журналисты подсчитали, что подпись Зеленского под законом об ограничениях НАБУ и САП может стоить государству более 60 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025-2026 годах.Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить всю финансовую помощь из европейского фонда при давлении на антикоррупционные органы.В июле Владимир Зеленский пожаловался на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство.Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032092416.html
https://ria.ru/20250727/nabu-2031736428.html
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в мире, украина, евросоюз, верховная рада украины, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Россия, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
ЕС приостановил выделение помощи Украине, пишут СМИ

ЕС приостановил помощь Киеву из-за ситуации с НАБУ и САП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств, пишет "Экономическая правда".

"Двадцать четвертого июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине", — говорится в публикации со ссылкой на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 11:18
В статье отмечается, что это решение пересмотрят в случае исправления ситуации. Украинские журналисты подсчитали, что подпись Зеленского под законом об ограничениях НАБУ и САП может стоить государству более 60 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025-2026 годах.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить всю финансовую помощь из европейского фонда при давлении на антикоррупционные органы.
В июле Владимир Зеленский пожаловался на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • В четверг Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского, сообщил Давыдюк
27 июля, 14:11
 
В миреУкраинаЕвросоюзВерховная Рада УкраиныРоссияВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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