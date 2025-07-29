"Начали паниковать". Politico раскрыла, что случилось с командой Зеленского
Politico: ситуация с НАБУ говорит о панике в команде Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Попытка лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро говорит о панике в команде Владимира Зеленского, пишет газета Politico.
"Некоторые лидеры гражданского общества считают нападки (на НАБУ. — Прим. ред.) признаком того, что Зеленский и его напоминающая клан группа помощников начинают паниковать из-за его низких показателей в опросах", — говорится в публикации.
"Некоторые лидеры гражданского общества считают нападки (на НАБУ. — Прим. ред.) признаком того, что Зеленский и его напоминающая клан группа помощников начинают паниковать из-за его низких показателей в опросах", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что шансы главы киевского режима на победу на следующих выборах президента кажутся незначительными. Кроме того, он и его команда занимаются политической охотой на ведьм, чтобы заставить оппонентов замолчать и ослабить критику, пишет Politico.
Издание добавляет, что глава киевского режима может предпринять попытку провести "управляемые" президентские выборы на Украине.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Некоторые украинские парламентарии расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Из-за подобного шага по всей стране прошли акции протеста.
Издание добавляет, что глава киевского режима может предпринять попытку провести "управляемые" президентские выборы на Украине.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Некоторые украинские парламентарии расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Из-за подобного шага по всей стране прошли акции протеста.