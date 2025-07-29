https://ria.ru/20250729/ukraina-2032092416.html

"Начали паниковать". Politico раскрыла, что случилось с командой Зеленского

"Начали паниковать". Politico раскрыла, что случилось с командой Зеленского - РИА Новости, 29.07.2025

"Начали паниковать". Politico раскрыла, что случилось с командой Зеленского

Попытка лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро говорит о панике в команде Владимира Зеленского, пишет газета Politico. "Некоторые лидеры... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:18:00+03:00

2025-07-29T11:18:00+03:00

2025-07-29T15:00:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Попытка лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро говорит о панике в команде Владимира Зеленского, пишет газета Politico. "Некоторые лидеры гражданского общества считают нападки (на НАБУ. — Прим. ред.) признаком того, что Зеленский и его напоминающая клан группа помощников начинают паниковать из-за его низких показателей в опросах", — говорится в публикации.В статье отмечается, что шансы главы киевского режима на победу на следующих выборах президента кажутся незначительными. Кроме того, он и его команда занимаются политической охотой на ведьм, чтобы заставить оппонентов замолчать и ослабить критику, пишет Politico. Издание добавляет, что глава киевского режима может предпринять попытку провести "управляемые" президентские выборы на Украине. Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Некоторые украинские парламентарии расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Из-за подобного шага по всей стране прошли акции протеста.

https://ria.ru/20250729/dubinskiy-2032097062.html

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в мире, украина, владимир зеленский