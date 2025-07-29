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СМИ: премьер Украины Свириденко может не приехать в Японию из-за протестов - РИА Новости, 29.07.2025
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06:15 29.07.2025 (обновлено: 06:16 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032060377.html
СМИ: премьер Украины Свириденко может не приехать в Японию из-за протестов
СМИ: премьер Украины Свириденко может не приехать в Японию из-за протестов - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: премьер Украины Свириденко может не приехать в Японию из-за протестов
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может не приехать в Японию в начале августа из-за протестов в связи с принятием закона, ограничивающего полномочия... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:15:00+03:00
2025-07-29T06:16:00+03:00
в мире
украина
япония
осака (город)
владимир зеленский
руслан стефанчук
тарас качка
верховная рада украины
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ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может не приехать в Японию в начале августа из-за протестов в связи с принятием закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии. Визит планировался на 9 августа, когда она была еще вице-премьером, для участия в мероприятиях дня Украины на выставке ЭКСПО в Осаке. Однако из-за протестов на Украине после принятия закона, урезающего полномочия антикоррупционных органов, этот визит, вероятно, будет отменен. Вместо Свириденко Японию могут посетить вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев. Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
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в мире, украина, япония, осака (город), владимир зеленский, руслан стефанчук, тарас качка, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Япония, Осака (город), Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Тарас Качка, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
СМИ: премьер Украины Свириденко может не приехать в Японию из-за протестов

Kyodo: премьер Украины Свириденко может не приехать в Японию из-за протестов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Юлия Свириденко. Архивное фото
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ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может не приехать в Японию в начале августа из-за протестов в связи с принятием закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Визит планировался на 9 августа, когда она была еще вице-премьером, для участия в мероприятиях дня Украины на выставке ЭКСПО в Осаке. Однако из-за протестов на Украине после принятия закона, урезающего полномочия антикоррупционных органов, этот визит, вероятно, будет отменен. Вместо Свириденко Японию могут посетить вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
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В миреУкраинаЯпонияОсака (город)Владимир ЗеленскийРуслан СтефанчукТарас КачкаВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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