https://ria.ru/20250729/udobreniya-2032061030.html

Россия стала главным поставщиком удобрений в Индонезию

Россия стала главным поставщиком удобрений в Индонезию - РИА Новости, 29.07.2025

Россия стала главным поставщиком удобрений в Индонезию

Россия в январе-мае текущего года стала главным поставщиком удобрений в Индонезию, потеснив прошлогоднего лидера Канаду, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T06:32:00+03:00

2025-07-29T06:32:00+03:00

2025-07-29T06:32:00+03:00

экономика

индонезия

россия

канада

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия в январе-мае текущего года стала главным поставщиком удобрений в Индонезию, потеснив прошлогоднего лидера Канаду, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Так, за первые пять месяцев текущего года российские компании продали Индонезии удобрений на 276,8 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Такой рост позволил российским поставщикам обойти конкурентов из Канады, которые нарастили экспорт всего на треть - до 257,1 миллиона долларов с 188,5 миллиона годом ранее. Тройку лидеров замкнул Китай, который за год немного сократил продажи - на 6%, до 118 миллионов долларов. В целом Индонезия в январе-мае увеличила экспорт удобрений до 984,1 миллиона долларов, что на 29% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20250708/indonezija-2027994140.html

индонезия

россия

канада

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экономика, индонезия, россия, канада