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Bloomberg: пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам - РИА Новости, 29.07.2025
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11:52 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/ubytki-2032099495.html
Bloomberg: пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам
Bloomberg: пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам - РИА Новости, 29.07.2025
Bloomberg: пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам
Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес в январе, привели к половине всех страховых убытков за первое полугодие 2025 года, превзойдя убытки страховых компаний... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:52:00+03:00
2025-07-29T11:52:00+03:00
лос-анджелес
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северная америка
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес в январе, привели к половине всех страховых убытков за первое полугодие 2025 года, превзойдя убытки страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные компании Munich Re. "Стихийные бедствия по всему миру уже привели к страховым убыткам на сумму 80 миллиардов долларов в первой половине года, причем пожары в районе Лос-Анджелеса и вокруг него в первые недели 2025 года составили половину от общего числа", - говорится в сообщении. Агентство подчеркивает, что даже страховые убытки после бедствия в японском городе Фукусима в 2011 году после землетрясения и цунами, которое привезло к аварии на АЭС "Фукусима-1", были не такими высокими. Представитель Munich Re заявил агентству, что компания ожидает еще большие страховые убытки во второй половине 2025 года, поскольку это время обычно более богато на природные катаклизмы из-за сезона ураганов в Северной Америке. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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лос-анджелес, фукусима (префектура), северная америка, фукусима-1, в мире
Лос-Анджелес, Фукусима (префектура), Северная Америка, Фукусима-1, В мире
Bloomberg: пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам

Bloomberg: пожары в Лос-Анджелесе превысили страховые убытки времен Фукусимы

© AP Photo / Marcio Jose SanchezПожар Хьюз вдоль озера Кастаик в Калифорнии
Пожар Хьюз вдоль озера Кастаик в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Пожар Хьюз вдоль озера Кастаик в Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес в январе, привели к половине всех страховых убытков за первое полугодие 2025 года, превзойдя убытки страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные компании Munich Re.
"Стихийные бедствия по всему миру уже привели к страховым убыткам на сумму 80 миллиардов долларов в первой половине года, причем пожары в районе Лос-Анджелеса и вокруг него в первые недели 2025 года составили половину от общего числа", - говорится в сообщении.
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Агентство подчеркивает, что даже страховые убытки после бедствия в японском городе Фукусима в 2011 году после землетрясения и цунами, которое привезло к аварии на АЭС "Фукусима-1", были не такими высокими.
Представитель Munich Re заявил агентству, что компания ожидает еще большие страховые убытки во второй половине 2025 года, поскольку это время обычно более богато на природные катаклизмы из-за сезона ураганов в Северной Америке.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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