https://ria.ru/20250729/tuva-2032070557.html

В Туве ввели режим ЧС на всей территории республики

В Туве ввели режим ЧС на всей территории республики - РИА Новости, 29.07.2025

В Туве ввели режим ЧС на всей территории республики

Региональный режим ЧС в лесах Тувы вновь введен на всей территории республики, площадь лесных пожаров составляет 870 гектаров, сообщил глава региона Владислав... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:10:00+03:00

2025-07-29T09:10:00+03:00

2025-07-29T14:37:00+03:00

происшествия

владислав ховалыг

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Региональный режим ЧС в лесах Тувы вновь введен на всей территории республики, площадь лесных пожаров составляет 870 гектаров, сообщил глава региона Владислав Ховалыг. "Ситуация с пожарами в лесах республики тревожная. Сухая жаркая погода поспособствовала увеличению их количества. За прошедшие сутки зарегистрировано уже 24 пожара. Огнём охвачено 870 гектаров нашей тайги, и эта цифра, к сожалению, растёт. Главная причина - сухие грозы. Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. По его словам, власти Тувы также запросили помощь в тушении лесных пожаров у соседних регионов. Режим ЧС регионального характера, который до этого был введен 22 июля, сняли 25 июля. Тогда распространению лесных пожаров способствовали сухая жаркая погода и отсутствие продолжительных осадков.

https://ria.ru/20250728/pozhar-2032044143.html

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происшествия, владислав ховалыг, республика тыва