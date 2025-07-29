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В Туве ввели режим ЧС на всей территории республики
В Туве ввели режим ЧС на всей территории республики - РИА Новости, 29.07.2025
В Туве ввели режим ЧС на всей территории республики
Региональный режим ЧС в лесах Тувы вновь введен на всей территории республики, площадь лесных пожаров составляет 870 гектаров, сообщил глава региона Владислав... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:10:00+03:00
2025-07-29T09:10:00+03:00
2025-07-29T14:37:00+03:00
происшествия
владислав ховалыг
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Региональный режим ЧС в лесах Тувы вновь введен на всей территории республики, площадь лесных пожаров составляет 870 гектаров, сообщил глава региона Владислав Ховалыг. "Ситуация с пожарами в лесах республики тревожная. Сухая жаркая погода поспособствовала увеличению их количества. За прошедшие сутки зарегистрировано уже 24 пожара. Огнём охвачено 870 гектаров нашей тайги, и эта цифра, к сожалению, растёт. Главная причина - сухие грозы. Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. По его словам, власти Тувы также запросили помощь в тушении лесных пожаров у соседних регионов. Режим ЧС регионального характера, который до этого был введен 22 июля, сняли 25 июля. Тогда распространению лесных пожаров способствовали сухая жаркая погода и отсутствие продолжительных осадков.
https://ria.ru/20250728/pozhar-2032044143.html
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происшествия, владислав ховалыг, республика тыва
Происшествия, Владислав Ховалыг, Республика Тыва
В Туве ввели режим ЧС на всей территории республики
Режим ЧС вновь ввели на территории Тувы из-за лесных пожаров