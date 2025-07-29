https://ria.ru/20250729/trebovaniya--2032105095.html

Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС у дорог

Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС у дорог - РИА Новости, 29.07.2025

Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС у дорог

Правительство России уточнило требования к мощности электрозарядных станций на АЗС, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог: с 1 марта 2026 года она... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:36:00+03:00

2025-07-29T12:36:00+03:00

2025-07-29T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России уточнило требования к мощности электрозарядных станций на АЗС, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог: с 1 марта 2026 года она должна составлять не менее 44 кВт, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей, мощностью не менее 44 кВт. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении пресс-службы. Документ дополняет перечень минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса. "Он был утвержден в 2020 году и до сих пор не регламентировал минимально необходимые требования к мощности зарядок для электромобилей", - пояснили в пресс-службе. Изменения направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Производство инновационного транспорта", входящего в состав нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", отметили в правительстве.

https://ria.ru/20250724/elektromobil-2031022984.html

https://ria.ru/20250704/prodazhi-2027302019.html

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