https://ria.ru/20250729/tramp-2032240782.html

Трамп в шутку допустил, что может поехать управлять Шотландией

Трамп в шутку допустил, что может поехать управлять Шотландией - РИА Новости, 29.07.2025

Трамп в шутку допустил, что может поехать управлять Шотландией

Американский лидер Дональд Трамп во вторник в шутку заявил, что мог бы возглавить правительство Шотландии после окончания срока президентских полномочий в своей РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во вторник в шутку заявил, что мог бы возглавить правительство Шотландии после окончания срока президентских полномочий в своей стране."Я мог бы это сделать. Возможно, я даже имею на это право", - сказал американский лидер в интервью газете New York Post, отвечая на вопрос о такой возможности.Президент США посетил Шотландию с 25 по 29 июля с частным визитом.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032231771.html

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