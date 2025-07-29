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Трамп в шутку допустил, что может поехать управлять Шотландией
Трамп в шутку допустил, что может поехать управлять Шотландией - РИА Новости, 29.07.2025
Трамп в шутку допустил, что может поехать управлять Шотландией
Американский лидер Дональд Трамп во вторник в шутку заявил, что мог бы возглавить правительство Шотландии после окончания срока президентских полномочий в своей РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:20:00+03:00
2025-07-29T22:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во вторник в шутку заявил, что мог бы возглавить правительство Шотландии после окончания срока президентских полномочий в своей стране."Я мог бы это сделать. Возможно, я даже имею на это право", - сказал американский лидер в интервью газете New York Post, отвечая на вопрос о такой возможности.Президент США посетил Шотландию с 25 по 29 июля с частным визитом.
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в мире, шотландия, сша
Трамп в шутку допустил, что может поехать управлять Шотландией
Трамп пошутил, что может поехать управлять Шотландией после срока в США