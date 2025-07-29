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Трамп допустил меры против России после истечения срока по Украине - РИА Новости, 29.07.2025
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21:51 29.07.2025 (обновлено: 22:37 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/tramp-2032237498.html
Трамп допустил меры против России после истечения срока по Украине
Трамп допустил меры против России после истечения срока по Украине - РИА Новости, 29.07.2025
Трамп допустил меры против России после истечения срока по Украине
Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:51:00+03:00
2025-07-29T22:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".Ранее Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию."После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое", - сказал Трамп в интервью газете New York Post.При этом, по словам Трампа, его беседы с российским президентом Владимиром Путиным "проходили прекрасно", и он три-четыре раза был уверен, что договоренность по Украине уже достигнута."У нас были прекрасные беседы, однако они сопровождались тем, знаете ли, что после них происходили очень плохие вещи… Мне действительно казалось, что мы три или четыре раза достигали договоренности об урегулировании", - указал президент США.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп допустил меры против России после истечения срока по Украине

Трамп заявил о мерах против России после истечения срока предложения по Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
Ранее Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
"После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое", - сказал Трамп в интервью газете New York Post.
При этом, по словам Трампа, его беседы с российским президентом Владимиром Путиным "проходили прекрасно", и он три-четыре раза был уверен, что договоренность по Украине уже достигнута.
"У нас были прекрасные беседы, однако они сопровождались тем, знаете ли, что после них происходили очень плохие вещи… Мне действительно казалось, что мы три или четыре раза достигали договоренности об урегулировании", - указал президент США.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту президентского самолета - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине
Вчера, 20:40
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
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