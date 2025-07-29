https://ria.ru/20250729/tramp-2032231954.html

Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России

Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России - РИА Новости, 29.07.2025

Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:06:00+03:00

2025-07-29T21:06:00+03:00

2025-07-29T21:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России. "Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, добавив, что США могут "ещё сильнее нарастить" добычу углеводородов, если в этом возникнет необходимость.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html

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сша, россия, дональд трамп, в мире