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Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России
Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России - РИА Новости, 29.07.2025
Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:06:00+03:00
2025-07-29T21:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России. "Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, добавив, что США могут "ещё сильнее нарастить" добычу углеводородов, если в этом возникнет необходимость.
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сша, россия, дональд трамп, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, В мире
Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России
Трамп заявил, что его не волнует реакция рынков на возможные санкции против РФ