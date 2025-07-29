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Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России - РИА Новости, 29.07.2025
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21:06 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/tramp-2032231954.html
Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России
Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России - РИА Новости, 29.07.2025
Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России. "Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, добавив, что США могут "ещё сильнее нарастить" добычу углеводородов, если в этом возникнет необходимость.
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сша, россия, дональд трамп, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, В мире
Трамп не беспокоит реакция рынков на возможные санкции против России

Трамп заявил, что его не волнует реакция рынков на возможные санкции против РФ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России.
"Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, добавив, что США могут "ещё сильнее нарастить" добычу углеводородов, если в этом возникнет необходимость.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России
Вчера, 08:51
 
СШАРоссияДональд ТрампВ мире
 
 
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