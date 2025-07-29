Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине
Трамп заявил о начале десятидневного срока для прекращения огня на Украине
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту президентского самолета
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту президентского самолета
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня".
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"Десять дней с сегодняшнего дня", — сказал он.
Другие заявления
- В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер не уверен, что рестрикции повлияют на Россию.
- Трампа не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций против Москвы, так как у Штатов много запасов нефти и есть возможность нарастить ее добычу.
- Глава США не получил какой-либо реакции со стороны Москвы на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10-12 дней. Он назвал это прискорбным.
- Трамп заявил, что его беседы с Путиным "проходили прекрасно". По словам главы США, он три-четыре раза был уверен, что договоренность по Украине уже достигнута.
Ультиматум Трампа
В случае невыполнения Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.