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Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 29.07.2025 (обновлено: 22:27 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/tramp-2032226452.html
Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине
Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 29.07.2025
Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, этот срок отсчитывается "с сегодняшнего... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:40:00+03:00
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украина
специальная военная операция на украине
сша
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня".&quot;Десять дней с сегодняшнего дня&quot;, — сказал он.Другие заявленияУльтиматум ТрампаЧетырнадцатого июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а накануне заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим американский лидер заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия на Украину. При этом расходы лягут на Европу, а поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032235012.html
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украина, сша, россия, дональд трамп
Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине

Трамп заявил о начале десятидневного срока для прекращения огня на Украине

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту президентского самолета
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту президентского самолета - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту президентского самолета
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня".
«

"Десять дней с сегодняшнего дня", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Российский рынок акций растерял часть роста после заявлений Трампа
Вчера, 21:30
Другие заявления
  • В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер не уверен, что рестрикции повлияют на Россию.
  • Трампа не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций против Москвы, так как у Штатов много запасов нефти и есть возможность нарастить ее добычу.
  • Глава США не получил какой-либо реакции со стороны Москвы на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10-12 дней. Он назвал это прискорбным.
  • Трамп заявил, что его беседы с Путиным "проходили прекрасно". По словам главы США, он три-четыре раза был уверен, что договоренность по Украине уже достигнута.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Безумная сделка: довольный Трамп поможет России быстрее победить на Украине
Вчера, 08:00

Ультиматум Трампа

Четырнадцатого июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а накануне заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим американский лидер заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия на Украину. При этом расходы лягут на Европу, а поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
"Ситуация критическая": новый ультиматум Трампа вызвал панику в Киеве
Вчера, 00:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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