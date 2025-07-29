https://ria.ru/20250729/tramp-2032226452.html

Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине

Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 29.07.2025

Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, этот срок отсчитывается "с сегодняшнего... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:40:00+03:00

2025-07-29T20:40:00+03:00

2025-07-29T22:27:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

сша

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032230689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bdee92d200a3451e6bfe3446a36afc0.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня"."Десять дней с сегодняшнего дня", — сказал он.Другие заявленияУльтиматум ТрампаЧетырнадцатого июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а накануне заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим американский лидер заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия на Украину. При этом расходы лягут на Европу, а поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032235012.html

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

https://ria.ru/20250729/tramp-2032047920.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, дональд трамп