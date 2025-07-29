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Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме

Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме - РИА Новости, 29.07.2025

Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме

Переговоры делегаций США и КНР в Стокгольме по устранению торговых разногласий прошли конструктивно, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:26:00+03:00

2025-07-29T20:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций США и КНР в Стокгольме по устранению торговых разногласий прошли конструктивно, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с китайской стороной."Общий тон дискуссий, безусловно, был конструктивным", - сказал Бессент.Комментируя вопрос о продлении паузы при введении пошлин в отношении КНР, он указал, что намерен "представить отчет" президенту США Дональду Трампу о состоявшихся консультациях с представителями КНР. По словам Бессента, решение по данной проблеме "примет сам Трамп".

https://ria.ru/20250704/rossiya-2027276906.html

сша

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