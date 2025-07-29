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Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме
Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме - РИА Новости, 29.07.2025
Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме
Переговоры делегаций США и КНР в Стокгольме по устранению торговых разногласий прошли конструктивно, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:26:00+03:00
2025-07-29T20:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций США и КНР в Стокгольме по устранению торговых разногласий прошли конструктивно, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с китайской стороной."Общий тон дискуссий, безусловно, был конструктивным", - сказал Бессент.Комментируя вопрос о продлении паузы при введении пошлин в отношении КНР, он указал, что намерен "представить отчет" президенту США Дональду Трампу о состоявшихся консультациях с представителями КНР. По словам Бессента, решение по данной проблеме "примет сам Трамп".
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сша, китай, стокгольм (город), в мире, скотт бессент, дональд трамп
США, Китай, Стокгольм (город), В мире, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме
Бессент: переговоры США и КНР в Стокгольме прошли конструктивно