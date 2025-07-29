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Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме - РИА Новости, 29.07.2025
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20:26 29.07.2025 (обновлено: 20:42 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/tramp-2032224688.html
Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме
Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме - РИА Новости, 29.07.2025
Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме
Переговоры делегаций США и КНР в Стокгольме по устранению торговых разногласий прошли конструктивно, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:26:00+03:00
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сша
китай
стокгольм (город)
в мире
скотт бессент
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций США и КНР в Стокгольме по устранению торговых разногласий прошли конструктивно, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с китайской стороной."Общий тон дискуссий, безусловно, был конструктивным", - сказал Бессент.Комментируя вопрос о продлении паузы при введении пошлин в отношении КНР, он указал, что намерен "представить отчет" президенту США Дональду Трампу о состоявшихся консультациях с представителями КНР. По словам Бессента, решение по данной проблеме "примет сам Трамп".
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сша, китай, стокгольм (город), в мире, скотт бессент, дональд трамп
США, Китай, Стокгольм (город), В мире, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Бессент рассказал, как прошли переговоры США и Китая в Стокгольме

Бессент: переговоры США и КНР в Стокгольме прошли конструктивно

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций США и КНР в Стокгольме по устранению торговых разногласий прошли конструктивно, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с китайской стороной.
"Общий тон дискуссий, безусловно, был конструктивным", - сказал Бессент.
Комментируя вопрос о продлении паузы при введении пошлин в отношении КНР, он указал, что намерен "представить отчет" президенту США Дональду Трампу о состоявшихся консультациях с представителями КНР. По словам Бессента, решение по данной проблеме "примет сам Трамп".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Смогут выбраться". В Китае внезапно высказались о России и США
4 июля, 18:55
 
СШАКитайСтокгольм (город)В миреСкотт БессентДональд Трамп
 
 
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