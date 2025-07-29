https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html

В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России

В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 29.07.2025

В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России

Переход президента США Дональда Трампа к жесткой риторике в отношении России застал всех врасплох, пишет The Hill. "Одним из самых неожиданных событий последних РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:51:00+03:00

2025-07-29T08:51:00+03:00

2025-07-29T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Переход президента США Дональда Трампа к жесткой риторике в отношении России застал всех врасплох, пишет The Hill. "Одним из самых неожиданных событий последних месяцев стал переход Трампа к более жесткой позиции в отношении России", — говорится в публикации. Издание отмечает, что подобное казалось фантастическим еще в конце февраля, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс устроили перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. При этом издание пишет, что Трамп якобы разочарован упорством президента России Владимира Путина. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.

https://ria.ru/20250729/medvedev-2032066443.html

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в мире, россия, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин