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В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:51 29.07.2025 (обновлено: 11:00 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html
В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России
В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России - РИА Новости, 29.07.2025
В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России
Переход президента США Дональда Трампа к жесткой риторике в отношении России застал всех врасплох, пишет The Hill. "Одним из самых неожиданных событий последних РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:51:00+03:00
2025-07-29T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Переход президента США Дональда Трампа к жесткой риторике в отношении России застал всех врасплох, пишет The Hill. "Одним из самых неожиданных событий последних месяцев стал переход Трампа к более жесткой позиции в отношении России", — говорится в публикации. Издание отмечает, что подобное казалось фантастическим еще в конце февраля, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс устроили перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. При этом издание пишет, что Трамп якобы разочарован упорством президента России Владимира Путина. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
https://ria.ru/20250729/medvedev-2032066443.html
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в мире, россия, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России

The Hill назвал изменение риторики Трампа в отношении России неожиданностью

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Переход президента США Дональда Трампа к жесткой риторике в отношении России застал всех врасплох, пишет The Hill.

"Одним из самых неожиданных событий последних месяцев стал переход Трампа к более жесткой позиции в отношении России", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что подобное казалось фантастическим еще в конце февраля, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс устроили перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

При этом издание пишет, что Трамп якобы разочарован упорством президента России Владимира Путина.

Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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