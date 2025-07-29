В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России
The Hill назвал изменение риторики Трампа в отношении России неожиданностью
© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Переход президента США Дональда Трампа к жесткой риторике в отношении России застал всех врасплох, пишет The Hill.
"Одним из самых неожиданных событий последних месяцев стал переход Трампа к более жесткой позиции в отношении России", — говорится в публикации.
"Одним из самых неожиданных событий последних месяцев стал переход Трампа к более жесткой позиции в отношении России", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что подобное казалось фантастическим еще в конце февраля, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс устроили перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
При этом издание пишет, что Трамп якобы разочарован упорством президента России Владимира Путина.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
При этом издание пишет, что Трамп якобы разочарован упорством президента России Владимира Путина.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.