https://ria.ru/20250729/tramp-2032061169.html
"Все плохо": на Украине испугались заявления Трампа
"Все плохо": на Украине испугались заявления Трампа - РИА Новости, 29.07.2025
"Все плохо": на Украине испугались заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп изменил срок достижения перемирия на Украине, потому что не верит в поеду Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:32:00+03:00
2025-07-29T06:32:00+03:00
2025-07-29T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изменил срок достижения перемирия на Украине, потому что не верит в поеду Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Они (американцы. — Прим. ред.) четко видят, что Зеленский задыхается, то есть его режим, так сказать, добегался и скоро покинет поле боя", — сказал он.По словам эксперта, хозяин Белого дома не заинтересован в продолжении украинского конфликта, но он еще не нашел способ избавиться от главы киевского режима, который делает все возможное для продолжения боевых действий. Американский лидер своими недавними заявлениями дает ему понять, что сопротивление бесполезно, уточнил политолог."Для Зеленского все плохо, ведь Трампу уже надоел этот конфликт", — резюмировал Соскин.Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032047920.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Олег Соскин, Леонид Кучма
"Все плохо": на Украине испугались заявления Трампа
Соскин: Трамп изменил сроки перемирия, потому что не верит в победу Киева