https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

Безумная сделка: довольный Трамп поможет России быстрее победить на Украине

Безумная сделка: довольный Трамп поможет России быстрее победить на Украине - РИА Новости, 29.07.2025

Безумная сделка: довольный Трамп поможет России быстрее победить на Украине

Последние сутки пылают интернет-страницы и потеет дождями брюссельская земля: Трамп поставил Евросоюз в позу "смирно" и теперь может рассказать своим... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:00:00+03:00

2025-07-29T08:00:00+03:00

2025-07-29T08:01:00+03:00

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Последние сутки пылают интернет-страницы и потеет дождями брюссельская земля: Трамп поставил Евросоюз в позу "смирно" и теперь может рассказать своим избирателям, как единолично "нагнул" ранее почти равновеликий пуп Земли из 450 миллионов человек. При этом парадное построение Европы было сделано максимально унизительно: для подписания акта о капитуляции глава ЕК Ляйен притащилась в личный гольф-клуб Трампа и терпеливо ждала перерыва между лунками и сигарами.Трамп выжал из ЕС:Европейцы обозвали произошедшее победой, потому что им удалось выклянчить отмену немедленных 50-процентных тарифов. Но победа в итоге заключается в том, что теперь Евросоюз накрепко привязан к американским энергоресурсам и вооружениям и параллельно с этим США ускоряют откачку европейских финансов и коллапс евроэкономики. Сделка — блеск.Премьер-министр Франции Байру, сжимая кулаки, но не решаясь распрямиться, заявил, что "это мрачный день, когда альянс свободных народов, объединившихся для отстаивания своих ценностей и защиты своих интересов, решает подчиниться". Мы не хотели, мы сопротивлялись — но так надо.Фиаско нарисовалось настолько дикое, что Европе даже посочувствовали российские официальные лица. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "торговая сделка между США и ЕС приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы" и это "негативно скажется на экономическом суверенитете ЕС". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проявил еще больше мягкости и человеколюбия: сделка ЕС с Трампом "бьет по благосостоянию собственных граждан" и "можно просто посочувствовать обычным европейцам".На этом месте нужно сделать паузу и твердо сказать: простите, но сочувствовать не будем.На фоне многочисленных отечественных публикаций о нехорошей верхушке Евросоюза, которая "взяла в заложники" мирно пасущееся на склонах Альп население ЕС, может создаться впечатление, что европейцы уже в одном шаге от пророссийской революции и чистят ржавые ППШ, оставшиеся после наших освободителей Европы от нацизма.Это категорически не так.Да, в Европе есть очень небольшая прослойка людей, которые разумно считают, что как минимум мирное сосуществование с Россией — в их интересах. О великой дружбе и лунных прогулках под аккомпанемент Чайковского и Толстого мечтают вообще единицы. Праволевые и центральнозадние политические образования вроде французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и немецкой АдГ, которые критикуют политику ЕС, — это НЕ пророссийские партии, достаточно чуть внимательнее почитать, что они о нас говорят и пишут.Правда жизни не очень приятна, но железобетонна: Европа находится на пике русофобии, и большинство "немного пассивных, но в душе мирных" европейцев активно поддерживают антироссийские санкции и увеличение военной поддержки Украины.Например, согласно данным "Евробарометра" по состоянию на март — апрель 2025 года, 77% европейцев считают Россию угрозой; 72% поддерживают экономические санкции против РФ; 60% поддерживают военные поставки Украине.По данным Pew Research Center, на начало 2025 года негативно относятся к России 79% граждан ЕС. Например, улыбчивые итальянские крестьяне, радостно продающие в Россию с любовью сделанное вино, макароны и оливки, также от чистого сердца и совсем не по приказу фон дер Ляйен на 67% поддерживают жесткие антироссийские санкции. Даже в условно пророссийской Венгрии, по данным Центральноевропейского института изучения Азии (CEIAS), "резко негативно" к России относятся 32,2% опрошенных.В общем и целом относятся к РФ негативно почти восемь из десяти жителей Евросоюза, а три четверти считают Россию прямой угрозой своей безопасности: то есть глобальных выступлений против планов верхушки ЕС на милитаризацию Европы и увеличения военной помощи Киеву на горизонте не предвидится.В очередной раз заглянув в будущее, еще 2 февраля этого года президент России Владимир Путин сказал в интервью: "Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места".Так и произошло.На наших глазах сбывается тезис, что "русофобия — это очень дорого". Русофобия должна стать отчаянной роскошью и наотмашь бить по кошельку, чтобы не казалось мало. Европа согласилась лизать подошвы Трампу только для того, чтобы он не бросил ее в конфликте с Россией окончательно — и теперь, помимо незабываемых вкусовых ощущений и боли в спине, европейцам придется до упора раскошелиться и пожертвовать очень многим, включая свое будущее.Это — правильно. Это — хорошо. И так и будет впредь.И жалеть мы их не будем: чем меньше денег у Европы, тем меньше там желания и возможностей отправлять ресурсы на Украину и тем быстрее мы закончим победой начатое в 2022 году.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031983874.html

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031885100.html

https://ria.ru/20250728/spg-2031244158.html

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аналитика, россия, европа, дональд трамп