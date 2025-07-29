https://ria.ru/20250729/traktor--2032157818.html
Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, есть пострадавший
Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, есть пострадавший - РИА Новости, 29.07.2025
Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, есть пострадавший
Украинские войска атаковали при помощи беспилотника трактор в Рыльском районе Курской области, пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:17:00+03:00
2025-07-29T16:17:00+03:00
2025-07-29T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
александр хинштейн
россия
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КУРСК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи беспилотника трактор в Рыльском районе Курской области, пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате удара ранен 26-летний мужчина, который находился рядом. У него — ранение головы, груди, живота, конечностей, множественные слепые осколочные ранения рук и ног, ожоги I и II степени, верхних дыхательных путей", — написал он.Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуируют в Курскую областную больницу."Наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы его спасти!" — пообещал Хинштейн.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в российских регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250728/peterburg-2031856613.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, рыльский район, вооруженные силы украины, александр хинштейн, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Россия
Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, есть пострадавший
При атаке ВСУ на трактор в Рыльском районе Курской области пострадал человек