Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, есть пострадавший - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 29.07.2025 (обновлено: 22:43 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/traktor--2032157818.html
Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, есть пострадавший
Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, есть пострадавший - РИА Новости, 29.07.2025
Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, есть пострадавший
Украинские войска атаковали при помощи беспилотника трактор в Рыльском районе Курской области, пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:17:00+03:00
2025-07-29T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
вооруженные силы украины
александр хинштейн
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КУРСК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи беспилотника трактор в Рыльском районе Курской области, пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате удара ранен 26-летний мужчина, который находился рядом. У него — ранение головы, груди, живота, конечностей, множественные слепые осколочные ранения рук и ног, ожоги I и II степени, верхних дыхательных путей", — написал он.Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуируют в Курскую областную больницу."Наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы его спасти!" — пообещал Хинштейн.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в российских регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250728/peterburg-2031856613.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
рыльский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, рыльский район, вооруженные силы украины, александр хинштейн, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Россия
Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области, есть пострадавший

При атаке ВСУ на трактор в Рыльском районе Курской области пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи беспилотника трактор в Рыльском районе Курской области, пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"В результате удара ранен 26-летний мужчина, который находился рядом. У него — ранение головы, груди, живота, конечностей, множественные слепые осколочные ранения рук и ног, ожоги I и II степени, верхних дыхательных путей", — написал он.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ
28 июля, 10:49
Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуируют в Курскую областную больницу.
"Наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы его спасти!" — пообещал Хинштейн.
Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в российских регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала