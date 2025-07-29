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Тигр Степан из Московского зоопарка получил в подарок муляж козла

Тигр Степан из Московского зоопарка получил в подарок муляж козла - РИА Новости, 29.07.2025

Тигр Степан из Московского зоопарка получил в подарок муляж козла

Амурский тигр Степан из Московского зоопарка получил в подарок муляж козла и кусок отборной говядины, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:38:00+03:00

2025-07-29T17:38:00+03:00

2025-07-29T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Амурский тигр Степан из Московского зоопарка получил в подарок муляж козла и кусок отборной говядины, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "На городской территории Московского зоопарка живет самец амурского тигра Степан. Сегодня зоологи приготовили ему различные подарки: коробку с запаховым обогащением среды, а также муляж козла из мешковины и шкуры. И конечно, сегодня наш величественный Степан получил кусок отборной говядины", — отметили в пресс-службе.В природе сейчас существуют шесть подвидов тигра: амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, суматранский и южнокитайский.Ежегодно 29 июля отмечается Международный день тигра.

https://ria.ru/20250727/festival-2031701037.html

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Тигр Степан из Московского зоопарка с подарком Тигр Степан из зоопарка Москвы получил в подарок муляж козла и кусок отборной говядины, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Ежегодно 29 июля отмечается Международный день тигра, в честь которого сотрудники зоопарка приготовили Степану различные подарки. 2025-07-29T17:38 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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