В Минприроды назвали Россию мировым лидером по сохранению амурского тигра
Минприроды: 95% популяции амурского тигра обитает в России
Амурский тигр. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия – один из мировых лидеров по сохранению амурского тигра, 95% популяции хищника обитает в нашей стране, численность животных сегодня стабильная, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ со ссылкой на главу министерства Александра Козлова.
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра.
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"Россия – одна из мировых лидеров по сохранению самой крупной кошки планеты. 95% популяции амурского тигра обитает именно в нашей стране, и сегодня численность хозяина дальневосточной тайги стабильна", - приводятся в сообщении слова Козлова.
По его словам, существование амурского тигра оказалось под угрозой, поскольку в 20 веке человек "покорял" природу и не часто задумывался о последствиях. Потребовались десятки лет природоохранной работы государства, чтобы вернуть хищника в дикую природу, подчеркнул министр.
"Важно идти дальше. Тигр не признаёт государственных границ, и восстановить его исторический ареал обитания можно только в тесном партнёрстве с другими странами", - добавил Козлов.
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Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
В 2024 году Россия и Китай приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк. Первое заседание смешанной комиссии по реализации соглашения состоялось 4 июня в КНР, стороны утвердили план деятельности трансграничного резервата "Земля больших кошек" на ближайшие два года.
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