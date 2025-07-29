https://ria.ru/20250729/tigr-2032054603.html

В Минприроды назвали Россию мировым лидером по сохранению амурского тигра

В Минприроды назвали Россию мировым лидером по сохранению амурского тигра - РИА Новости, 29.07.2025

В Минприроды назвали Россию мировым лидером по сохранению амурского тигра

Россия – один из мировых лидеров по сохранению амурского тигра, 95% популяции хищника обитает в нашей стране, численность животных сегодня стабильная, сообщили... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T04:01:00+03:00

2025-07-29T04:01:00+03:00

2025-07-29T04:01:00+03:00

общество

россия

китай

хабаровский край

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия – один из мировых лидеров по сохранению амурского тигра, 95% популяции хищника обитает в нашей стране, численность животных сегодня стабильная, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ со ссылкой на главу министерства Александра Козлова. Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. "Россия – одна из мировых лидеров по сохранению самой крупной кошки планеты. 95% популяции амурского тигра обитает именно в нашей стране, и сегодня численность хозяина дальневосточной тайги стабильна", - приводятся в сообщении слова Козлова. По его словам, существование амурского тигра оказалось под угрозой, поскольку в 20 веке человек "покорял" природу и не часто задумывался о последствиях. Потребовались десятки лет природоохранной работы государства, чтобы вернуть хищника в дикую природу, подчеркнул министр. "Важно идти дальше. Тигр не признаёт государственных границ, и восстановить его исторический ареал обитания можно только в тесном партнёрстве с другими странами", - добавил Козлов. Он отметил, что в прошлом году Россия вместе с Китаем создали трансграничный резерват "Земля больших кошек". Сегодня ученые двух стран обмениваются данными фотомониторинга, чтобы определить точное количество хищников на этой территории. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. В 2024 году Россия и Китай приняли соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух редких видов - дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь", а с китайской - Северо-восточный национальный парк. Первое заседание смешанной комиссии по реализации соглашения состоялось 4 июня в КНР, стороны утвердили план деятельности трансграничного резервата "Земля больших кошек" на ближайшие два года.

https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html

https://ria.ru/20250606/tigr-2021228890.html

https://ria.ru/20241219/tigr-1990028826.html

россия

китай

хабаровский край

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общество, россия, китай, хабаровский край, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)