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Российские военные освободили Темировку в Запорожской области
Российские военные освободили Темировку в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2025
Российские военные освободили Темировку в Запорожской области
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила Темировку в Запорожской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:45:00+03:00
2025-07-29T12:45:00+03:00
2025-07-29T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила Темировку в Запорожской области, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Темировку в Запорожской области
МО РФ: группировка "Восток" освободила Темировку в Запорожской области