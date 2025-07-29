https://ria.ru/20250729/temirovka-2032106947.html

Российские военные освободили Темировку в Запорожской области

Российские военные освободили Темировку в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2025

Российские военные освободили Темировку в Запорожской области

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила Темировку в Запорожской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:45:00+03:00

2025-07-29T12:45:00+03:00

2025-07-29T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила Темировку в Запорожской области, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)