https://ria.ru/20250729/tailand-2032170185.html
Таиланд взял в плен 18 военнослужащих Камбоджи
Таиланд взял в плен 18 военнослужащих Камбоджи - РИА Новости, 29.07.2025
Таиланд взял в плен 18 военнослужащих Камбоджи
Сухопутные войска Таиланда взяли в плен 18 камбоджийских военнослужащих после боестолкновения на границе, сообщил журналистам во вторник официальный... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:05:00+03:00
2025-07-29T17:05:00+03:00
2025-07-29T17:05:00+03:00
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БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Сухопутные войска Таиланда взяли в плен 18 камбоджийских военнослужащих после боестолкновения на границе, сообщил журналистам во вторник официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари. Брифинг генерала транслировал сетевой телеканал The Reporters. "Второй военный округ сухопутных войск доложил о взятии в плен 18 военнослужащих Камбоджи после боестолкновения на участке границы на территории провинции Сисакет", - сообщил генерал Сувари. "Камбоджийским военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь, пленные содержатся в полном соответствии с Женевской конвенцией", - добавил он. По словам генерала, камбоджийские военные применили тяжелые вооружения и минометы для обстрела территории Таиланда. "Таиландское командование направило бронекавалерийское подразделение специального назначения (механизированная войсковая разведка – ред.) для подавления огня и очистки камбоджийских позиций. В ходе проведенной операции 18 камбоджийских военнослужащих были взяты в плен, многие из них сдались без боя", - сказал он. На уничтоженных камбоджийских позициях, помимо сдавшихся в плен военнослужащих Камбоджи, находился камбоджийский старший сержант, раненый в руку и бедро, и два тела погибших камбоджийских военных, рассказал генерал. "Раненый был доставлен в госпиталь для лечения. Тела погибших наши военнослужащие вернут камбоджийской стороне, в соответствии с традициями уважения к телам погибших военнослужащих противника", - сказал он. По словам официального представителя сухопутных войск, в таиландский плен попал один камбоджийский лейтенант, два мастер-сержанта, 12 старших сержантов, 2 сержанта и 1 младший сержант.
https://ria.ru/20250729/tailand-2032105640.html
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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Таиланд взял в плен 18 военнослужащих Камбоджи
Сухопутные войска Таиланда взяли в плен 18 камбоджийских военнослужащих
БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Сухопутные войска Таиланда взяли в плен 18 камбоджийских военнослужащих после боестолкновения на границе, сообщил журналистам во вторник официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари.
Брифинг генерала транслировал сетевой телеканал The Reporters
.
"Второй военный округ сухопутных войск доложил о взятии в плен 18 военнослужащих Камбоджи
после боестолкновения на участке границы на территории провинции Сисакет", - сообщил генерал Сувари.
"Камбоджийским военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь, пленные содержатся в полном соответствии с Женевской конвенцией", - добавил он.
По словам генерала, камбоджийские военные применили тяжелые вооружения и минометы для обстрела территории Таиланда
.
"Таиландское командование направило бронекавалерийское подразделение специального назначения (механизированная войсковая разведка – ред.) для подавления огня и очистки камбоджийских позиций. В ходе проведенной операции 18 камбоджийских военнослужащих были взяты в плен, многие из них сдались без боя", - сказал он.
На уничтоженных камбоджийских позициях, помимо сдавшихся в плен военнослужащих Камбоджи, находился камбоджийский старший сержант, раненый в руку и бедро, и два тела погибших камбоджийских военных, рассказал генерал.
"Раненый был доставлен в госпиталь для лечения. Тела погибших наши военнослужащие вернут камбоджийской стороне, в соответствии с традициями уважения к телам погибших военнослужащих противника", - сказал он.
По словам официального представителя сухопутных войск, в таиландский плен попал один камбоджийский лейтенант, два мастер-сержанта, 12 старших сержантов, 2 сержанта и 1 младший сержант.