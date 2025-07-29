https://ria.ru/20250729/tailand-2032084556.html

Таиланд заявил о гибели 14 военных

Таиланд заявил о гибели 14 военных - РИА Новости, 29.07.2025

Таиланд заявил о гибели 14 военных

Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось до 14, об этом сообщило командование сухопутных войск страны на... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:40:00+03:00

2025-07-29T10:40:00+03:00

2025-07-29T10:53:00+03:00

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

таиланд

камбоджа

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось до 14, об этом сообщило командование сухопутных войск страны на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Ранее сообщалось о восьми погибших военных Таиланда."С 24 июля 2025 года по настоящее время общее число погибших военнослужащих (со стороны Таиланда - ред.) достигло 14 человек", - сказано в публикации.В понедельник правительство Таиланда сообщало, что по меньшей мере 14 мирных жителей погибли, еще 140 человек, включая более сотни военных, получили ранения, около 140 тысяч человек покинули районы повышенной опасности.В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступило в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих военных округов Таиланда и Камбоджи 29 июля, в ходе которой была достигнута договоренность об отказе от развертывания войск у границ.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250728/tailand-2032012499.html

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей, таиланд, камбоджа, в мире