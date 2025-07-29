https://ria.ru/20250729/tailand-2032081374.html

И. о. премьера Таиланда подтвердил сообщения о соглашении с Камбоджей

И. о. премьера Таиланда подтвердил сообщения о соглашении с Камбоджей - РИА Новости, 29.07.2025

И. о. премьера Таиланда подтвердил сообщения о соглашении с Камбоджей

Несколько раз отложенная во вторник встреча командующих военными округами Таиланда и Камбоджи состоялась, достигнута договоренность об отказе от развертывания... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:18:00+03:00

2025-07-29T10:18:00+03:00

2025-07-29T10:25:00+03:00

таиланд

камбоджа

в мире

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Несколько раз отложенная во вторник встреча командующих военными округами Таиланда и Камбоджи состоялась, достигнута договоренность об отказе от развертывания войск у границ, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай на пресс-брифинге по итогам совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности страны."После нескольких переносов встречи командующих военными округами Таиланда и Камбоджи, которая была по первоначальной договоренности запланирована на 7 часов утра (03.00 мск), встреча наконец состоялась. Был достигнут ряд договоренностей, в том числе об отказе развертывания войск у границы с обеих сторон помимо обычно присутствующих там контингентов", - сказал он."Что касается следующих этапов исполнения договоренностей о прекращении огня, в частности, встреч совместного двустороннего комитета по вопросам границ Таиланда и Камбоджи, правительство будет информировать СМИ и публику дополнительно", - добавил временный глава правительства Таиланда.

https://ria.ru/20250728/tailand-2032027695.html

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таиланд, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей