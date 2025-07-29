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И. о. премьера Таиланда подтвердил сообщения о соглашении с Камбоджей - РИА Новости, 29.07.2025
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10:18 29.07.2025 (обновлено: 10:25 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/tailand-2032081374.html
И. о. премьера Таиланда подтвердил сообщения о соглашении с Камбоджей
И. о. премьера Таиланда подтвердил сообщения о соглашении с Камбоджей - РИА Новости, 29.07.2025
И. о. премьера Таиланда подтвердил сообщения о соглашении с Камбоджей
Несколько раз отложенная во вторник встреча командующих военными округами Таиланда и Камбоджи состоялась, достигнута договоренность об отказе от развертывания... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:18:00+03:00
2025-07-29T10:25:00+03:00
таиланд
камбоджа
в мире
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Несколько раз отложенная во вторник встреча командующих военными округами Таиланда и Камбоджи состоялась, достигнута договоренность об отказе от развертывания войск у границ, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай на пресс-брифинге по итогам совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности страны."После нескольких переносов встречи командующих военными округами Таиланда и Камбоджи, которая была по первоначальной договоренности запланирована на 7 часов утра (03.00 мск), встреча наконец состоялась. Был достигнут ряд договоренностей, в том числе об отказе развертывания войск у границы с обеих сторон помимо обычно присутствующих там контингентов", - сказал он."Что касается следующих этапов исполнения договоренностей о прекращении огня, в частности, встреч совместного двустороннего комитета по вопросам границ Таиланда и Камбоджи, правительство будет информировать СМИ и публику дополнительно", - добавил временный глава правительства Таиланда.
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таиланд, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Таиланд, Камбоджа, В мире, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
И. о. премьера Таиланда подтвердил сообщения о соглашении с Камбоджей

И. о. премьера Таиланда Вечайчай подтвердил данные о соглашении с Камбоджей

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
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БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Несколько раз отложенная во вторник встреча командующих военными округами Таиланда и Камбоджи состоялась, достигнута договоренность об отказе от развертывания войск у границ, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай на пресс-брифинге по итогам совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности страны.
"После нескольких переносов встречи командующих военными округами Таиланда и Камбоджи, которая была по первоначальной договоренности запланирована на 7 часов утра (03.00 мск), встреча наконец состоялась. Был достигнут ряд договоренностей, в том числе об отказе развертывания войск у границы с обеих сторон помимо обычно присутствующих там контингентов", - сказал он.
"Что касается следующих этапов исполнения договоренностей о прекращении огня, в частности, встреч совместного двустороннего комитета по вопросам границ Таиланда и Камбоджи, правительство будет информировать СМИ и публику дополнительно", - добавил временный глава правительства Таиланда.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома
28 июля, 20:54
 
ТаиландКамбоджаВ миреОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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