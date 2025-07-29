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И. о. премьера Таиланда попросил эвакуированных не покидать убежищ
И. о. премьера Таиланда попросил эвакуированных не покидать убежищ - РИА Новости, 29.07.2025
И. о. премьера Таиланда попросил эвакуированных не покидать убежищ
Эвакуированным гражданам не следует покидать убежища и возвращаться в свои дома в пограничной зоне до особого объявления властей в связи с нарушениями Камбоджей РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:08:00+03:00
2025-07-29T10:08:00+03:00
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таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Эвакуированным гражданам не следует покидать убежища и возвращаться в свои дома в пограничной зоне до особого объявления властей в связи с нарушениями Камбоджей режима прекращения огня, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай на пресс-брифинге по итогам совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности страны. "Граждан, эвакуированных в ходе конфликта с Камбоджей из пограничной зоны, мы просим пока не покидать предоставленных им убежищ и не возвращаться в свои дома в связи с продолжающимися нарушениями камбоджийскими военными режима прекращения огня. Просим эвакуированных подождать до особого объявления, которое будет выпущено министерством внутренних дел, как только возвращение станет безопасным", - сказал он. Из зоны конфликта на таиландской стороне начиная с 24 июля было эвакуировано более 139 тысяч человек.
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таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, в мире
Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, В мире
И. о. премьера Таиланда попросил эвакуированных не покидать убежищ
И. о. премьера Таиланда Вечайчай попросил эвакуированных не покидать убежищ