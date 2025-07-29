https://ria.ru/20250729/tailand-2032079407.html

И. о. премьера Таиланда попросил эвакуированных не покидать убежищ

И. о. премьера Таиланда попросил эвакуированных не покидать убежищ - РИА Новости, 29.07.2025

И. о. премьера Таиланда попросил эвакуированных не покидать убежищ

Эвакуированным гражданам не следует покидать убежища и возвращаться в свои дома в пограничной зоне до особого объявления властей в связи с нарушениями Камбоджей РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:08:00+03:00

2025-07-29T10:08:00+03:00

2025-07-29T10:08:00+03:00

таиланд

камбоджа

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031340813_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_d203e9e9ee2e729819f2277114c6b53b.jpg

БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Эвакуированным гражданам не следует покидать убежища и возвращаться в свои дома в пограничной зоне до особого объявления властей в связи с нарушениями Камбоджей режима прекращения огня, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай на пресс-брифинге по итогам совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности страны. "Граждан, эвакуированных в ходе конфликта с Камбоджей из пограничной зоны, мы просим пока не покидать предоставленных им убежищ и не возвращаться в свои дома в связи с продолжающимися нарушениями камбоджийскими военными режима прекращения огня. Просим эвакуированных подождать до особого объявления, которое будет выпущено министерством внутренних дел, как только возвращение станет безопасным", - сказал он. Из зоны конфликта на таиландской стороне начиная с 24 июля было эвакуировано более 139 тысяч человек.

https://ria.ru/20250729/tailand--2032076891.html

таиланд

камбоджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, в мире