СМИ: в Таиланде обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, заявил заместитель представителя армии Ритча Суксуванон.
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"После объявления прекращения огня поступили сообщения о нарушениях в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между обеими сторонами, которая продолжалась до утра... Кроме того, произошли столкновения и в районе Сам Тэт, которые продолжались до 05:30 (01:30 мск. — Прим. ред.)", — приводит его слова агентство Франс Пресс.
МИД Таиланда прокомментировал переговоры с Камбоджей
28 июля, 18:50
В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.
Обострение между Таиландом и Камбоджей
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.
Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвиняет соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в Камбодже
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