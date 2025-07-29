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СМИ: в Таиланде обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 29.07.2025
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03:59 29.07.2025 (обновлено: 09:14 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/tailand-2032056831.html
СМИ: в Таиланде обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
СМИ: в Таиланде обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: в Таиланде обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, заявил заместитель представителя армии Ритча Суксуванон. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:59:00+03:00
2025-07-29T09:14:00+03:00
в мире
таиланд
бангкок
камбоджа
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, заявил заместитель представителя армии Ритча Суксуванон.&quot;После объявления прекращения огня поступили сообщения о нарушениях в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между обеими сторонами, которая продолжалась до утра... Кроме того, произошли столкновения и в районе Сам Тэт, которые продолжались до 05:30 (01:30 мск. — Прим. ред.)&quot;, — приводит его слова агентство Франс Пресс.В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвиняет соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
https://ria.ru/20250728/tailand-2032012499.html
https://ria.ru/20250726/konflikt-2031655963.html
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
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в мире, таиланд, бангкок, камбоджа, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Таиланд, Бангкок, Камбоджа, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)

СМИ: в Таиланде обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, заявил заместитель представителя армии Ритча Суксуванон.
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"После объявления прекращения огня поступили сообщения о нарушениях в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между обеими сторонами, которая продолжалась до утра... Кроме того, произошли столкновения и в районе Сам Тэт, которые продолжались до 05:30 (01:30 мск. — Прим. ред.)", — приводит его слова агентство Франс Пресс.

Вид на Бангкок - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
МИД Таиланда прокомментировал переговоры с Камбоджей
28 июля, 18:50
В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.

Обострение между Таиландом и Камбоджей

Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.

Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвиняет соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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