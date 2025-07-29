https://ria.ru/20250729/tailand--2032076891.html

Таиланд и Камбоджа договорились не развертывать больше военных на границе

Таиланд и Камбоджа договорились не развертывать больше военных на границе - РИА Новости, 29.07.2025

Таиланд и Камбоджа договорились не развертывать больше военных на границе

Таиланд и Камбоджа договорились не развертывать большее число военных на границе после сделки о прекращении огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:55:00+03:00

2025-07-29T09:55:00+03:00

2025-07-29T09:55:00+03:00

таиланд

камбоджа

малайзия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Таиланд и Камбоджа договорились не развертывать большее число военных на границе после сделки о прекращении огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на депутата парламента Камбоджи Лима Менгура."Таиландские и камбоджийские военные договорились не развертывать больше солдат на своей границе после сделки о прекращении огня", - говорится в сообщении агентства.Менгур также указал на то, что важно обеспечить мониторинг соблюдения прекращения огня международными наблюдателями.В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.

https://ria.ru/20250729/kambodzha--2032075428.html

https://ria.ru/20250728/tailand-2032012499.html

таиланд

камбоджа

малайзия

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таиланд, камбоджа, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), обострение конфликта между таиландом и камбоджей, в мире