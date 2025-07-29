Таиланд и Камбоджа договорились не развертывать больше военных на границе
Таиланд и Камбоджа договорились не развертывать большее число военных на границе
© AP Photo / Sakchai LalitПоследствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
© AP Photo / Sakchai Lalit
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Таиланд и Камбоджа договорились не развертывать большее число военных на границе после сделки о прекращении огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на депутата парламента Камбоджи Лима Менгура.
"Таиландские и камбоджийские военные договорились не развертывать больше солдат на своей границе после сделки о прекращении огня", - говорится в сообщении агентства.
Менгур также указал на то, что важно обеспечить мониторинг соблюдения прекращения огня международными наблюдателями.
В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.
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