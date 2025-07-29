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СВР: США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины

СВР: США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины - РИА Новости, 29.07.2025

СВР: США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины

США и Британия хотят выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:04:00+03:00

2025-07-29T15:04:00+03:00

2025-07-29T17:12:00+03:00

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

лондон

валерий залужный

андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США и Британия хотят выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности."Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек". При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов", - говорится в сообщении СВР."Состоявшаяся встреча и ее итоги дают основание обратиться к гражданам Украины. Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?" - добавили в СВР.

https://ria.ru/20250628/rogov-2025973325.html

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украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, лондон, валерий залужный, андрей ермак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире