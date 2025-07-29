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Российская армия уничтожила "Черный ястреб" ГУР Украины

Российская армия уничтожила "Черный ястреб" ГУР Украины - РИА Новости, 29.07.2025

Российская армия уничтожила "Черный ястреб" ГУР Украины

Российская армия держит высокий темп ударов по военным целям на Украине. В результате комбинированных атак с использованием различных видов вооружения методично РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:30:00+03:00

2025-07-29T14:30:00+03:00

2025-07-29T14:30:00+03:00

украина

южмаш

вооруженные силы украины

днепропетровск

sikorsky uh-60 black hawk

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия держит высокий темп ударов по военным целям на Украине. В результате комбинированных атак с использованием различных видов вооружения методично уничтожается ВПК и запасы западного оружия. На днях были атакованы аэродромы противника, ключевые предприятия, в том числе ГП "Южмаш" в Днепропетровске.Аэродромы в огнеМощная атака "Геранями" и крылатыми ракетами прошла по военному аэродрому на окраине Староконстантинова Хмельницкой области - туда прилетели и гиперзвуковые "Кинжалы". Этот объект - крупный логистический центр, куда поступает западная помощь."Военный аэродром на окраине Староконстантинова Хмельницкой области, помимо места базирования военной авиации, является одним из основных хабов поставки вооружений", — сообщил телеграмм-канал WarGonzo.По ЗРК Patriot и бункеру с офицерамиВ результате удара была уничтожена пусковая установка американского ЗРК Patriot, а также атакован подземный бункер для офицерского состава."На военном аэродроме Староконстантинова при разгрузке и развертывании уничтожено две РЛС и пусковая установка ЗРК Patriot. Пара десятков "Гераней" разрядили три ЗРС "Гепард" и уничтожили два из них пусками ракет "Искандер-М". Также доставлена посылка в заглубленный бункер для офицеров на аэродроме", — написал телеграмм-канал Win/Win.Также на канале добавили, что под удар могла попасть допоставка ЗРК Patriot из Германии, о которой недавно говорил канцлер Фридрих Мерц.Удар по гордости украинского ракетостроенияО целой серии ударов баллистическим ракетным вооружением и ударными БПЛА "Герань-2" по ключевым объектам ВПК, энергетики и тяжелой промышленности Украины сообщает телеграмм-канал "Донбасский партизан".Под точный прицельный огонь попали производственные зоны Днепропетровска, Харькова, Шостки и Змиева.В частности, в Днепропетровске четырьмя ракетами ОТРК "Искандер-М" атакован ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий украинского ракетного машиностроения, которое специализируется на разработке и производстве жидкостных ракетных двигателей, носителей и спутниковых платформ.ВПК в огненном вихреТакже не менее восьми ударных БПЛА нанесли серию ударов "НПО ДНЕПРОПРЕС", которое специализируется на ковке высокопрочных валов, штамповке массивных заготовок и производстве заготовок из броневой стали, в том числе для танковой промышленности.В Змиеве Харьковской области тремя управляемыми авиационными боеприпасами и десятью БПЛА был атакован филиал корпорации "ЕЛКОР", выпускавший продукцию для резервных электросетей, используемых на военных объектах и в ПВО.В результате: "Пожар охватил до 2000 м² производственных и складских помещений", — сообщает "Донбасский партизан".Уничтожение "Чёрного ястреба" ГУР Украины"Один из двух украинских "Чёрных ястребов" уничтожили ракетой "Искандер". UH-60 Black Hawk использовались ГУР Украины для переброски диверсантов", — сообщил телеграмм-канал Mash.Этот американский многоцелевой вертолет может летать в условиях высокогорья, приземляться в ограниченных пространствах, выдерживает воздействие высоких температур. Тем не менее, современная боевая машина оказалась бессильна против российского оружия.Вооруженные силы России благодаря четкой и методичной работе продолжат наносить мощные удары по тылам ВСУ, неуклонно приближая выполнение всех поставленных целей СВО.

украина

днепропетровск

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украина, южмаш, вооруженные силы украины, днепропетровск, sikorsky uh-60 black hawk, министерство обороны рф (минобороны рф)