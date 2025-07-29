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Российская армия уничтожила "Черный ястреб" ГУР Украины - РИА Новости, 29.07.2025
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14:30 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/svo-2032124273.html
Российская армия уничтожила "Черный ястреб" ГУР Украины
Российская армия уничтожила "Черный ястреб" ГУР Украины - РИА Новости, 29.07.2025
Российская армия уничтожила "Черный ястреб" ГУР Украины
Российская армия держит высокий темп ударов по военным целям на Украине. В результате комбинированных атак с использованием различных видов вооружения методично РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:30:00+03:00
2025-07-29T14:30:00+03:00
украина
южмаш
вооруженные силы украины
днепропетровск
sikorsky uh-60 black hawk
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия держит высокий темп ударов по военным целям на Украине. В результате комбинированных атак с использованием различных видов вооружения методично уничтожается ВПК и запасы западного оружия. На днях были атакованы аэродромы противника, ключевые предприятия, в том числе ГП "Южмаш" в Днепропетровске.Аэродромы в огнеМощная атака "Геранями" и крылатыми ракетами прошла по военному аэродрому на окраине Староконстантинова Хмельницкой области - туда прилетели и гиперзвуковые "Кинжалы". Этот объект - крупный логистический центр, куда поступает западная помощь."Военный аэродром на окраине Староконстантинова Хмельницкой области, помимо места базирования военной авиации, является одним из основных хабов поставки вооружений", — сообщил телеграмм-канал WarGonzo.По ЗРК Patriot и бункеру с офицерамиВ результате удара была уничтожена пусковая установка американского ЗРК Patriot, а также атакован подземный бункер для офицерского состава."На военном аэродроме Староконстантинова при разгрузке и развертывании уничтожено две РЛС и пусковая установка ЗРК Patriot. Пара десятков "Гераней" разрядили три ЗРС "Гепард" и уничтожили два из них пусками ракет "Искандер-М". Также доставлена посылка в заглубленный бункер для офицеров на аэродроме", — написал телеграмм-канал Win/Win.Также на канале добавили, что под удар могла попасть допоставка ЗРК Patriot из Германии, о которой недавно говорил канцлер Фридрих Мерц.Удар по гордости украинского ракетостроенияО целой серии ударов баллистическим ракетным вооружением и ударными БПЛА "Герань-2" по ключевым объектам ВПК, энергетики и тяжелой промышленности Украины сообщает телеграмм-канал "Донбасский партизан".Под точный прицельный огонь попали производственные зоны Днепропетровска, Харькова, Шостки и Змиева.В частности, в Днепропетровске четырьмя ракетами ОТРК "Искандер-М" атакован ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий украинского ракетного машиностроения, которое специализируется на разработке и производстве жидкостных ракетных двигателей, носителей и спутниковых платформ.ВПК в огненном вихреТакже не менее восьми ударных БПЛА нанесли серию ударов "НПО ДНЕПРОПРЕС", которое специализируется на ковке высокопрочных валов, штамповке массивных заготовок и производстве заготовок из броневой стали, в том числе для танковой промышленности.В Змиеве Харьковской области тремя управляемыми авиационными боеприпасами и десятью БПЛА был атакован филиал корпорации "ЕЛКОР", выпускавший продукцию для резервных электросетей, используемых на военных объектах и в ПВО.В результате: "Пожар охватил до 2000 м² производственных и складских помещений", — сообщает "Донбасский партизан".Уничтожение "Чёрного ястреба" ГУР Украины"Один из двух украинских "Чёрных ястребов" уничтожили ракетой "Искандер". UH-60 Black Hawk использовались ГУР Украины для переброски диверсантов", — сообщил телеграмм-канал Mash.Этот американский многоцелевой вертолет может летать в условиях высокогорья, приземляться в ограниченных пространствах, выдерживает воздействие высоких температур. Тем не менее, современная боевая машина оказалась бессильна против российского оружия.Вооруженные силы России благодаря четкой и методичной работе продолжат наносить мощные удары по тылам ВСУ, неуклонно приближая выполнение всех поставленных целей СВО.
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украина, южмаш, вооруженные силы украины, днепропетровск, sikorsky uh-60 black hawk, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украина, Южмаш, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Sikorsky UH-60 Black Hawk, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Российская армия уничтожила "Черный ястреб" ГУР Украины

© Минобороны РоссииРоссийские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
Российские войска ударом Искандера уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Минобороны России
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия держит высокий темп ударов по военным целям на Украине. В результате комбинированных атак с использованием различных видов вооружения методично уничтожается ВПК и запасы западного оружия. На днях были атакованы аэродромы противника, ключевые предприятия, в том числе ГП "Южмаш" в Днепропетровске.

Аэродромы в огне

Мощная атака "Геранями" и крылатыми ракетами прошла по военному аэродрому на окраине Староконстантинова Хмельницкой области - туда прилетели и гиперзвуковые "Кинжалы". Этот объект - крупный логистический центр, куда поступает западная помощь.
"Военный аэродром на окраине Староконстантинова Хмельницкой области, помимо места базирования военной авиации, является одним из основных хабов поставки вооружений", — сообщил телеграмм-канал WarGonzo.
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины

По ЗРК Patriot и бункеру с офицерами

В результате удара была уничтожена пусковая установка американского ЗРК Patriot, а также атакован подземный бункер для офицерского состава.
"На военном аэродроме Староконстантинова при разгрузке и развертывании уничтожено две РЛС и пусковая установка ЗРК Patriot. Пара десятков "Гераней" разрядили три ЗРС "Гепард" и уничтожили два из них пусками ракет "Искандер-М". Также доставлена посылка в заглубленный бункер для офицеров на аэродроме", — написал телеграмм-канал Win/Win.
Также на канале добавили, что под удар могла попасть допоставка ЗРК Patriot из Германии, о которой недавно говорил канцлер Фридрих Мерц.
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot

Удар по гордости украинского ракетостроения

О целой серии ударов баллистическим ракетным вооружением и ударными БПЛА "Герань-2" по ключевым объектам ВПК, энергетики и тяжелой промышленности Украины сообщает телеграмм-канал "Донбасский партизан".
Под точный прицельный огонь попали производственные зоны Днепропетровска, Харькова, Шостки и Змиева.
В частности, в Днепропетровске четырьмя ракетами ОТРК "Искандер-М" атакован ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий украинского ракетного машиностроения, которое специализируется на разработке и производстве жидкостных ракетных двигателей, носителей и спутниковых платформ.
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Кадр видео удара по Днепропетровску

ВПК в огненном вихре

Также не менее восьми ударных БПЛА нанесли серию ударов "НПО ДНЕПРОПРЕС", которое специализируется на ковке высокопрочных валов, штамповке массивных заготовок и производстве заготовок из броневой стали, в том числе для танковой промышленности.
В Змиеве Харьковской области тремя управляемыми авиационными боеприпасами и десятью БПЛА был атакован филиал корпорации "ЕЛКОР", выпускавший продукцию для резервных электросетей, используемых на военных объектах и в ПВО.
В результате: "Пожар охватил до 2000 м² производственных и складских помещений", — сообщает "Донбасский партизан".
© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Уничтожение "Чёрного ястреба" ГУР Украины

"Один из двух украинских "Чёрных ястребов" уничтожили ракетой "Искандер". UH-60 Black Hawk использовались ГУР Украины для переброски диверсантов", — сообщил телеграмм-канал Mash.
Этот американский многоцелевой вертолет может летать в условиях высокогорья, приземляться в ограниченных пространствах, выдерживает воздействие высоких температур. Тем не менее, современная боевая машина оказалась бессильна против российского оружия.
Вооруженные силы России благодаря четкой и методичной работе продолжат наносить мощные удары по тылам ВСУ, неуклонно приближая выполнение всех поставленных целей СВО.
© AP Photo / Brennan LinsleyАмериканский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб")
Американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный ястреб) - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Brennan Linsley
Американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб")
 
УкраинаЮжмашВооруженные силы УкраиныДнепропетровскSikorsky UH-60 Black HawkМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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