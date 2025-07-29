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Более 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за атак ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/svet-2032048970.html
Более 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за атак ВСУ
Более 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за атак ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Более 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за атак ВСУ
Больше 150 тысяч жителей ДНР остались без света в результате атак со стороны ВСУ, сообщил Донецкэнерго в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T01:23:00+03:00
2025-07-29T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Больше 150 тысяч жителей ДНР остались без света в результате атак со стороны ВСУ, сообщил Донецкэнерго в своем Telegram-канале. "В результате боевых действий от ПС (подстанция - ред.) 220 кВ Смолянка обесточено: 732 ТП (трансформаторных подстанций - ред.), 104 651 быт.аб. г. Донецка; от ПС 330 кВ Чайкино обесточено: 4 ТП, 250 быт. аб. г. Донецка и 190 ТП, 34 720 быт. аб. г. Макеевка; от ПС 110 кВ Ясиноватая обесточено: 96 ТП, 15 080 быт. аб. г. Ясиноватая",- сообщается в Telegram-канале Донецкэгерго. Ранее в ночь на вторник в нескольких районах Донецка пропало электричество после звуков взрывов, в небе работала система противовоздушной обороны. Одновременно с этим в нескольких районах города был слышен характерный звук полета ударных БПЛА.
https://ria.ru/20250729/vsu-2032047668.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Вооруженные силы Украины
Более 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за атак ВСУ

Донецкэнерго: более 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Больше 150 тысяч жителей ДНР остались без света в результате атак со стороны ВСУ, сообщил Донецкэнерго в своем Telegram-канале.
"В результате боевых действий от ПС (подстанция - ред.) 220 кВ Смолянка обесточено: 732 ТП (трансформаторных подстанций - ред.), 104 651 быт.аб. г. Донецка; от ПС 330 кВ Чайкино обесточено: 4 ТП, 250 быт. аб. г. Донецка и 190 ТП, 34 720 быт. аб. г. Макеевка; от ПС 110 кВ Ясиноватая обесточено: 96 ТП, 15 080 быт. аб. г. Ясиноватая",- сообщается в Telegram-канале Донецкэгерго.
Ранее в ночь на вторник в нескольких районах Донецка пропало электричество после звуков взрывов, в небе работала система противовоздушной обороны. Одновременно с этим в нескольких районах города был слышен характерный звук полета ударных БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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