https://ria.ru/20250729/sud-2032224473.html

Суд заочно приговорил Шарофиддина Гадоева к 8,5 годам колонии

Суд заочно приговорил Шарофиддина Гадоева к 8,5 годам колонии - РИА Новости, 29.07.2025

Суд заочно приговорил Шарофиддина Гадоева к 8,5 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил таджикистанского оппозиционера Шарофиддина Гадоева к 8,5 годам колонии общего режима за публичное распространение ложной... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:21:00+03:00

2025-07-29T20:21:00+03:00

2025-07-29T20:21:00+03:00

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил таджикистанского оппозиционера Шарофиддина Гадоева к 8,5 годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о ВС РФ, сообщает прокуратура Москвы. "С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил 40-летнего Шарофиддина Гадоева к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной вражды). Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении подсудимого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что с марта по ноябрь 2022 года, находясь за пределами РФ, с целью создания негативного образа РФ и ВС РФ, формирования ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции, роста напряженности в социальной сфере общества, Гадоев вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовили информационный материал – видеозапись со своим участием, содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в ходе специальной военной операции и якобы противоправных действиях ВС РФ в Одессе, Харькове, Ирпене, Гостомеле и Буче. Изготовленную видеозапись сообщники разместили на ранее созданном ими канале одного из видеохостингов в интернете для ознакомления неограниченного круга лиц. Кроме того, суд лишил Гадоева права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, сроком на четыре года. "Приговор в законную силу не вступил", - уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250729/schepikhin-2032190169.html

https://ria.ru/20250729/sud-2032209974.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва