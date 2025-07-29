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Суд оставил под арестом мать убитого под Калининградом мальчика - РИА Новости, 29.07.2025
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18:48 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/sud-2032209974.html
Суд оставил под арестом мать убитого под Калининградом мальчика
Суд оставил под арестом мать убитого под Калининградом мальчика - РИА Новости, 29.07.2025
Суд оставил под арестом мать убитого под Калининградом мальчика
Ленинградский районный суд Калининграда продлил до 3 октября арест матери убитого зимой этого года в Черняховске мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:48:00+03:00
2025-07-29T18:48:00+03:00
происшествия
черняховск
россия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда продлил до 3 октября арест матери убитого зимой этого года в Черняховске мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. По версии следствия, обвиняемая и ее 42-летний супруг в период с сентября 2023 по февраль 2025 года дома по месту жительства в Черняховске подвергали двух малолетних детей фигурантки избиениям, лишали воды, запугивали и всячески унижали, причиняя малолетним физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания. В частности, женщина, достоверно зная, что ее супруг в декабре 2024 года повредил руку ее 12-летней дочери, действуя умышленно, с целью скрыть указанный факт, своевременно не обратилась в медицинское учреждение, заведомо оставив ребенка без помощи. Также вечером 1 февраля 2025 года женщина, достоверно зная, что супруг избил ее 7-летнего сына, по совместной договоренности с мужем не приняла каких-либо мер по оказанию ему медицинской помощи, оставила ребенка в опасном для его жизни состоянии, что в итоге привело к смерти мальчика. Органами следствия она обвиняется в совершении в отношении собственных детей преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "Постановлением Ленинградского районного суда от 29 июля 2025 года продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Черняховска А. - до 3 октября 2025 года. Речь идет о матери убитого в Черняховске мальчика", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что завтра суд рассмотрит меру пресечения в отношении отчима мальчика. Дело об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске расследуется по статье 105 УК РФ. В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля, когда супруги не было дома, избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. Пятого февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил отчима убитого ребенка под арест, 8 февраля взята под стражу его мать.
https://ria.ru/20250729/sud-2032160190.html
https://ria.ru/20250703/sud-2026885489.html
https://ria.ru/20250729/sud-2032199654.html
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происшествия, черняховск, россия, калининград
Происшествия, Черняховск, Россия, Калининград
Суд оставил под арестом мать убитого под Калининградом мальчика

В Калининграде суд оставил под арестом до 3 октября мать убитого зимой мальчика

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда продлил до 3 октября арест матери убитого зимой этого года в Черняховске мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
По версии следствия, обвиняемая и ее 42-летний супруг в период с сентября 2023 по февраль 2025 года дома по месту жительства в Черняховске подвергали двух малолетних детей фигурантки избиениям, лишали воды, запугивали и всячески унижали, причиняя малолетним физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания.
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В частности, женщина, достоверно зная, что ее супруг в декабре 2024 года повредил руку ее 12-летней дочери, действуя умышленно, с целью скрыть указанный факт, своевременно не обратилась в медицинское учреждение, заведомо оставив ребенка без помощи.
Также вечером 1 февраля 2025 года женщина, достоверно зная, что супруг избил ее 7-летнего сына, по совместной договоренности с мужем не приняла каких-либо мер по оказанию ему медицинской помощи, оставила ребенка в опасном для его жизни состоянии, что в итоге привело к смерти мальчика.
Органами следствия она обвиняется в совершении в отношении собственных детей преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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"Постановлением Ленинградского районного суда от 29 июля 2025 года продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Черняховска А. - до 3 октября 2025 года. Речь идет о матери убитого в Черняховске мальчика", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что завтра суд рассмотрит меру пресечения в отношении отчима мальчика.
Дело об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске расследуется по статье 105 УК РФ. В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля, когда супруги не было дома, избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска.
Пятого февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил отчима убитого ребенка под арест, 8 февраля взята под стражу его мать.
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