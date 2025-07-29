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Троим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:44 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/sud-2032208012.html
Троим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
Троим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор - РИА Новости, 29.07.2025
Троим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:44:00+03:00
2025-07-29T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины старшему солдату Виталию Зинкевичу. Он признан виновным в совершении террористического акта (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Также приговор вынесен военнослужащему 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) Николаю Барабащуку. Кроме того, суд вынес приговор радиотелеграфисту 17-й отдельной танковой бригады ВФУ солдату Виталию Гонзе. Как и Зинкевич, они признаны виновными в совершении терактов в Курской области. Следствие установило, что Зинкевич, Барабащук и Гонза незаконно вторглись на территорию Курской области с оружием и гранатами, заняли позиции в населенных пунктах, открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также препятствовали эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий. "Приговором суда Гонзе назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе. Зинкевич и Барабащук приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, уточнили в СК.
https://ria.ru/20250716/naemnik-2029442355.html
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Троим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

Трое вторгшихся в Курскую область украинских военных осуждены от 15 до 16 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 16 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины старшему солдату Виталию Зинкевичу. Он признан виновным в совершении террористического акта (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Также приговор вынесен военнослужащему 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) Николаю Барабащуку. Кроме того, суд вынес приговор радиотелеграфисту 17-й отдельной танковой бригады ВФУ солдату Виталию Гонзе. Как и Зинкевич, они признаны виновными в совершении терактов в Курской области.
Следствие установило, что Зинкевич, Барабащук и Гонза незаконно вторглись на территорию Курской области с оружием и гранатами, заняли позиции в населенных пунктах, открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также препятствовали эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий.
"Приговором суда Гонзе назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.
Зинкевич и Барабащук приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, уточнили в СК.
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