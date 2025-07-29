https://ria.ru/20250729/sud-2032199654.html

Жительница Калужской области осуждена на 14 лет за убийство мужа

Жительница Калужской области осуждена на 14 лет за убийство мужа - РИА Новости, 29.07.2025

Жительница Калужской области осуждена на 14 лет за убийство мужа

Жительница Калужской области осуждена на 14 лет колонии за убийство мужа, намеревавшегося развестись с ней и поделить имущество, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:26:00+03:00

2025-07-29T18:26:00+03:00

2025-07-29T18:26:00+03:00

происшествия

калужская область

малоярославецкий район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Жительница Калужской области осуждена на 14 лет колонии за убийство мужа, намеревавшегося развестись с ней и поделить имущество, сообщила прокуратура региона. Сообщается, что перед судом предстала 65-летняя женщина, обвиняемая в убийстве из корыстных побуждений. "В суде установлено, что подсудимая, достоверно зная о намерении супруга расторгнуть с ней брак и осуществить раздел имущества в виде квартиры, жилого дома, земельного участка, двух автомобилей и денежных вкладов, приняла решение совершить его убийство, а затем в порядке наследования по закону получить право собственности на все принадлежащее имущество", - говорится в сообщении. С этой целью подсудимая, как установили в суде, незаконно завладела огнестрельным оружием и боеприпасами. "В сентябре 2008 года, находясь в жилом доме в поселке Детчино Малоярославецкого района, в ходе словесного конфликта со своим мужем умышленно произвела два выстрела в область туловища и головы супруга. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался", - сообщает прокуратура. В дальнейшем подсудимая как единственный наследник оформила права на имущество. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что в убийстве подозревали другого человека, и он был задержан, но в виду отсутствия доказательств отпущен. Лишь спустя 16 лет преступление оказалось раскрытым. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил женщину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030854443.html

https://ria.ru/20250721/serbija-2030450621.html

https://ria.ru/20250728/prokuratura-2031945308.html

калужская область

малоярославецкий район

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