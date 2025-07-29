https://ria.ru/20250729/sud-2032190356.html
Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей
Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 29.07.2025
Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей
Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей соцсеть TikTok за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:55:00+03:00
2025-07-29T17:55:00+03:00
2025-07-29T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей соцсеть TikTok за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для иностранных компаний, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы ТикТок Пте. Лтд. (TikTok Pte.Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - рассказали в суде. Протокол был составлен за осуществление иностранной компанией деятельности в РФ без представительства на территории России.
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россия, москва, tiktok, общество
Россия, Москва, TikTok, Общество
Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей
Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей за неисполнение обязанностей