https://ria.ru/20250729/sud-2032190356.html

Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей

Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 29.07.2025

Суд оштрафовал TikTok на шесть миллионов рублей

Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей соцсеть TikTok за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:55:00+03:00

2025-07-29T17:55:00+03:00

2025-07-29T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей соцсеть TikTok за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для иностранных компаний, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы ТикТок Пте. Лтд. (TikTok Pte.Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - рассказали в суде. Протокол был составлен за осуществление иностранной компанией деятельности в РФ без представительства на территории России.

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россия, москва, tiktok, общество