Рейтинг@Mail.ru
На Кубани суд ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/sud-2032160190.html
На Кубани суд ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида
На Кубани суд ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида - РИА Новости, 29.07.2025
На Кубани суд ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида
Ленинский районный суд Краснодара ограничил в родительских правах женщину, которая с рождения держала взаперти семилетнего сына-инвалида, с нее взысканы... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:32:00+03:00
2025-07-29T16:32:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара ограничил в родительских правах женщину, которая с рождения держала взаперти семилетнего сына-инвалида, с нее взысканы алименты, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным суда, женщина проживала вместе с матерью и сыном-инвалидом 2017 года рождения, квартиру почти не покидала, вход в нее был забаррикадирован шкафами. В помещении была полная антисанитария, бегали тараканы, на полу - фрагменты фекалий и зловонный запах. "У ребенка, которого обнаружили в квартире, полностью отсутствовали условия для сна, нормального приема пищи, проведения гигиенических процедур. У мальчика наблюдалось истощение и отставание в развитии. Мать не выпускала его из квартиры, била руками по голове. Соседи часто видели ребенка на открытом балконе, откуда он скидывал вещи… По решению суда женщина ограничена в родительских правах в отношении своего сына, с нее взысканы алименты в размере 25% заработка или иного дохода", - говорится в сообщении пресс-службы судов края. Краевая прокуратура ранее сообщала, что мальчик не ходил в дошкольные учреждения, в школу в семь лет зачислен не был, с рождения находился в полной изоляции от общества и не социализирован. За пределы квартиры, по данным прокуратуры, он не выходил несколько лет, а мылся в последний раз более года назад.
https://ria.ru/20250728/kuban-2031855684.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
На Кубани суд ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида

Суд ограничил в родительских правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара ограничил в родительских правах женщину, которая с рождения держала взаперти семилетнего сына-инвалида, с нее взысканы алименты, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным суда, женщина проживала вместе с матерью и сыном-инвалидом 2017 года рождения, квартиру почти не покидала, вход в нее был забаррикадирован шкафами. В помещении была полная антисанитария, бегали тараканы, на полу - фрагменты фекалий и зловонный запах.
"У ребенка, которого обнаружили в квартире, полностью отсутствовали условия для сна, нормального приема пищи, проведения гигиенических процедур. У мальчика наблюдалось истощение и отставание в развитии. Мать не выпускала его из квартиры, била руками по голове. Соседи часто видели ребенка на открытом балконе, откуда он скидывал вещи… По решению суда женщина ограничена в родительских правах в отношении своего сына, с нее взысканы алименты в размере 25% заработка или иного дохода", - говорится в сообщении пресс-службы судов края.
Краевая прокуратура ранее сообщала, что мальчик не ходил в дошкольные учреждения, в школу в семь лет зачислен не был, с рождения находился в полной изоляции от общества и не социализирован. За пределы квартиры, по данным прокуратуры, он не выходил несколько лет, а мылся в последний раз более года назад.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды
28 июля, 10:46
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала