https://ria.ru/20250729/sud-2032160190.html
На Кубани суд ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида
На Кубани суд ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида - РИА Новости, 29.07.2025
На Кубани суд ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида
Ленинский районный суд Краснодара ограничил в родительских правах женщину, которая с рождения держала взаперти семилетнего сына-инвалида, с нее взысканы... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:32:00+03:00
2025-07-29T16:32:00+03:00
2025-07-29T16:32:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара ограничил в родительских правах женщину, которая с рождения держала взаперти семилетнего сына-инвалида, с нее взысканы алименты, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным суда, женщина проживала вместе с матерью и сыном-инвалидом 2017 года рождения, квартиру почти не покидала, вход в нее был забаррикадирован шкафами. В помещении была полная антисанитария, бегали тараканы, на полу - фрагменты фекалий и зловонный запах. "У ребенка, которого обнаружили в квартире, полностью отсутствовали условия для сна, нормального приема пищи, проведения гигиенических процедур. У мальчика наблюдалось истощение и отставание в развитии. Мать не выпускала его из квартиры, била руками по голове. Соседи часто видели ребенка на открытом балконе, откуда он скидывал вещи… По решению суда женщина ограничена в родительских правах в отношении своего сына, с нее взысканы алименты в размере 25% заработка или иного дохода", - говорится в сообщении пресс-службы судов края. Краевая прокуратура ранее сообщала, что мальчик не ходил в дошкольные учреждения, в школу в семь лет зачислен не был, с рождения находился в полной изоляции от общества и не социализирован. За пределы квартиры, по данным прокуратуры, он не выходил несколько лет, а мылся в последний раз более года назад.
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происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
На Кубани суд ограничил в правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида
Суд ограничил в родительских правах женщину, державшую взаперти сына-инвалида
КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара ограничил в родительских правах женщину, которая с рождения держала взаперти семилетнего сына-инвалида, с нее взысканы алименты, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным суда, женщина проживала вместе с матерью и сыном-инвалидом 2017 года рождения, квартиру почти не покидала, вход в нее был забаррикадирован шкафами. В помещении была полная антисанитария, бегали тараканы, на полу - фрагменты фекалий и зловонный запах.
"У ребенка, которого обнаружили в квартире, полностью отсутствовали условия для сна, нормального приема пищи, проведения гигиенических процедур. У мальчика наблюдалось истощение и отставание в развитии. Мать не выпускала его из квартиры, била руками по голове. Соседи часто видели ребенка на открытом балконе, откуда он скидывал вещи… По решению суда женщина ограничена в родительских правах в отношении своего сына, с нее взысканы алименты в размере 25% заработка или иного дохода", - говорится в сообщении пресс-службы судов края.
Краевая прокуратура ранее сообщала, что мальчик не ходил в дошкольные учреждения, в школу в семь лет зачислен не был, с рождения находился в полной изоляции от общества и не социализирован. За пределы квартиры, по данным прокуратуры, он не выходил несколько лет, а мылся в последний раз более года назад.