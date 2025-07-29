Двух екатеринбуржцев осудили за организацию нарколаборатории под Тулой
Двух екатеринбуржцев приговорили к 16 и 17 годам за создание нарколаборатории
Зал судебных заседаний. Архивное фото
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ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Двух жителей Свердловской области приговорили к 16 и 17 годам колонии за организацию нарколаборатории в Кимовском районе Тульской области в составе организованной преступной группы, сообщила пресс-служба Тульского областного суда в своем Telegram-канале.
"Судом установлено, что в 2024 году подсудимые в составе ОПГ с неустановленным лицом организовали на территории Кимовского района Тульской области нарколабораторию. В доме, специально приобретенном для этих целей, мужчины изготавливали N-метилэфедрон и производные в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы облсуда, в кустарных условиях обвиняемые незаконно произвели больше 173 килограммов наркотиков. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тульской области в августе 2024 года.
Уточняется, что суд квалифицировал действия подсудимых по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).
"Приговором Тульского областного суда Константин Б. признан виновным... ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима. Николай Ч. признан виновным... и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе Тульского областного суда.
Также суд конфисковал дом с земельным участком, где находилась нарколаборатория, и две машине, принадлежащих осужденным, в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.