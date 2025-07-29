https://ria.ru/20250729/sud-2032144540.html

Суд заочно вынес приговор наемнику из Перу за вторжение в Курскую область

Суд заочно вынес приговор наемнику из Перу за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 29.07.2025

Суд заочно вынес приговор наемнику из Перу за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы наемника из Перу, воевавшего за ВСУ и участвовавшего в незаконном вторжении в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:16:00+03:00

2025-07-29T15:16:00+03:00

2025-07-29T15:16:00+03:00

происшествия

россия

курская область

перу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы наемника из Перу, воевавшего за ВСУ и участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Республики Перу Хулио Сезара Соса Дюрана. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В суде было установлено, что в июле 2022 года Дюран незаконно пересек государственную границу РФ, проник в Курскую область, где принял участие в вооруженном конфликте против военнослужащих ВС РФ. За это он получил не менее 30 тысяч долларов США. "Суд приговорил Дюрана к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250729/indonezija-2032057811.html

https://ria.ru/20250728/naemnik-2031822766.html

россия

курская область

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курская область, перу, вооруженные силы украины