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Суд заочно вынес приговор наемнику из Перу за вторжение в Курскую область
Суд заочно вынес приговор наемнику из Перу за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 29.07.2025
Суд заочно вынес приговор наемнику из Перу за вторжение в Курскую область
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы наемника из Перу, воевавшего за ВСУ и участвовавшего в незаконном вторжении в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:16:00+03:00
2025-07-29T15:16:00+03:00
2025-07-29T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы наемника из Перу, воевавшего за ВСУ и участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Республики Перу Хулио Сезара Соса Дюрана. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В суде было установлено, что в июле 2022 года Дюран незаконно пересек государственную границу РФ, проник в Курскую область, где принял участие в вооруженном конфликте против военнослужащих ВС РФ. За это он получил не менее 30 тысяч долларов США. "Суд приговорил Дюрана к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250729/indonezija-2032057811.html
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происшествия, россия, курская область, перу, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Перу, Вооруженные силы Украины
Суд заочно вынес приговор наемнику из Перу за вторжение в Курскую область
Суд заочно приговорил наемника из Перу Дюрана к 24 годам лишения свободы