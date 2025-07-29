https://ria.ru/20250729/sud-2032133654.html

Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка

Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка - РИА Новости, 29.07.2025

Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма – на горячую линию... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:36:00+03:00

2025-07-29T14:36:00+03:00

2025-07-29T14:37:00+03:00

новосибирск

россия

ленинский район

сбербанк россии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма – на горячую линию Сбербанка он заявил, что устроит взрыв в отделении, говорится в сообщении суда. "В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Полюбина Виктора в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении. Согласно предъявленному обвинению, 17 апреля 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения позвонил на горячую линию Сбербанка и, будучи недовольным действиями сотрудников банка из-за невозможности снятия наличных, высказал угрозы. "В ходе разговора с оператором горячей линии банка Полюбин В.В. сообщил, что придет в отделение банка, расположенного в Ленинском районе Новосибирска, с двумя гранатами и автоматом, и взорвется 17 человек. Сотрудником банка была передана информация в правоохранительные органы", - сообщили в суде. Полюбина задержали полицейские при посещении отделения банка.

https://ria.ru/20250724/zhitel-2031216899.html

https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html

новосибирск

россия

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, россия, ленинский район, сбербанк россии, общество