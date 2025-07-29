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Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка - РИА Новости, 29.07.2025
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14:36 29.07.2025 (обновлено: 14:37 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/sud-2032133654.html
Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка
Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка - РИА Новости, 29.07.2025
Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка
Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма – на горячую линию... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:36:00+03:00
2025-07-29T14:37:00+03:00
новосибирск
россия
ленинский район
сбербанк россии
общество
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма – на горячую линию Сбербанка он заявил, что устроит взрыв в отделении, говорится в сообщении суда. "В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Полюбина Виктора в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении. Согласно предъявленному обвинению, 17 апреля 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения позвонил на горячую линию Сбербанка и, будучи недовольным действиями сотрудников банка из-за невозможности снятия наличных, высказал угрозы. "В ходе разговора с оператором горячей линии банка Полюбин В.В. сообщил, что придет в отделение банка, расположенного в Ленинском районе Новосибирска, с двумя гранатами и автоматом, и взорвется 17 человек. Сотрудником банка была передана информация в правоохранительные органы", - сообщили в суде. Полюбина задержали полицейские при посещении отделения банка.
https://ria.ru/20250724/zhitel-2031216899.html
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новосибирск, россия, ленинский район, сбербанк россии, общество
Новосибирск, Россия, Ленинский район, Сбербанк России, Общество
Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка

Житель Новосибирска пойдет под суд за угрозы взорвать отделение Сбербанка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма – на горячую линию Сбербанка он заявил, что устроит взрыв в отделении, говорится в сообщении суда.
"В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Полюбина Виктора в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.
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Согласно предъявленному обвинению, 17 апреля 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения позвонил на горячую линию Сбербанка и, будучи недовольным действиями сотрудников банка из-за невозможности снятия наличных, высказал угрозы.
"В ходе разговора с оператором горячей линии банка Полюбин В.В. сообщил, что придет в отделение банка, расположенного в Ленинском районе Новосибирска, с двумя гранатами и автоматом, и взорвется 17 человек. Сотрудником банка была передана информация в правоохранительные органы", - сообщили в суде.
Полюбина задержали полицейские при посещении отделения банка.
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НовосибирскРоссияЛенинский районСбербанк РоссииОбщество
 
 
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