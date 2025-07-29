Рейтинг@Mail.ru
Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 29.07.2025 (обновлено: 16:18 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/sud-2032121917.html
Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях
Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях - РИА Новости, 29.07.2025
Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более чем 500 миллионов рублей из Пенсионного фонда в Ингушетии. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:57:00+03:00
2025-07-29T16:18:00+03:00
республика ингушетия
москва
россия
генеральная прокуратура рф
пенсионный фонд рф
почта россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более чем 500 миллионов рублей из Пенсионного фонда в Ингушетии.Перед судом предстанут бывшие руководители регионального филиала "Почты России" — Магомед-Башир Калиматов (старший брат главы республики) и Камбулат Сукиев, а также 27 их соучастников."По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев, а также руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств", — сообщается на сайте надзорного ведомства. Сейнароев возглавил так называемое "пенсионное" подразделение банды, а Сукиев — "почтовое". В состав "пенсионной" группы входили семь работников ПФР, которые, по данным следствия, с 1 марта по 31 октября 2020 года изготовили подложные документы и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий 682 пенсионеров. Общая сумма составила 519 миллионов рублей. Эти деньги перечислили на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда. "Почтовая" группа направляла их в отделения почтовой связи, начальники которых вместе с подельниками составляли подложные документы о получении денег пенсионерами. На самом же деле эти средства похищались. Уголовное дело направили в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об территориальной подсудности, уточнили в Генпрокуратуре.Там добавили, что в отношении скрывшихся от следствия Сейнароева и еще четырех фигурантов расследование продолжается. В феврале 2023 года ФСБ разоблачила банду, похитившую более двух миллиардов рублей средств Пенсионного фонда в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России". По местам жительства и работы фигурантов провели более 50 обысков.
https://ria.ru/20250718/peterburg-2029873104.html
https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html
республика ингушетия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, москва, россия, генеральная прокуратура рф, пенсионный фонд рф, почта россии, общество
Республика Ингушетия, Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Пенсионный фонд РФ, Почта России, Общество
Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 519 млн рублей из ПФР в Ингушетии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более чем 500 миллионов рублей из Пенсионного фонда в Ингушетии.
Перед судом предстанут бывшие руководители регионального филиала "Почты России" — Магомед-Башир Калиматов (старший брат главы республики) и Камбулат Сукиев, а также 27 их соучастников.
Задержание Олега Лопатиева - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Петербурге будут судить начальника службы ВМФ по обвинению во взятке
18 июля, 10:50
"По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев, а также руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств", — сообщается на сайте надзорного ведомства.
Сейнароев возглавил так называемое "пенсионное" подразделение банды, а Сукиев — "почтовое". В состав "пенсионной" группы входили семь работников ПФР, которые, по данным следствия, с 1 марта по 31 октября 2020 года изготовили подложные документы и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий 682 пенсионеров.
Общая сумма составила 519 миллионов рублей. Эти деньги перечислили на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда. "Почтовая" группа направляла их в отделения почтовой связи, начальники которых вместе с подельниками составляли подложные документы о получении денег пенсионерами. На самом же деле эти средства похищались.
Уголовное дело направили в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об территориальной подсудности, уточнили в Генпрокуратуре.
Там добавили, что в отношении скрывшихся от следствия Сейнароева и еще четырех фигурантов расследование продолжается.
В феврале 2023 года ФСБ разоблачила банду, похитившую более двух миллиардов рублей средств Пенсионного фонда в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России". По местам жительства и работы фигурантов провели более 50 обысков.
Денис Алексеев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Суд продлил арест замгубернатора Вологодской области по делу о взятке
18 июля, 16:07
 
Республика ИнгушетияМоскваРоссияГенеральная прокуратура РФПенсионный фонд РФПочта РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала