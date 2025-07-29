Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 519 млн рублей из ПФР в Ингушетии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более чем 500 миллионов рублей из Пенсионного фонда в Ингушетии.
Перед судом предстанут бывшие руководители регионального филиала "Почты России" — Магомед-Башир Калиматов (старший брат главы республики) и Камбулат Сукиев, а также 27 их соучастников.
"По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев, а также руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств", — сообщается на сайте надзорного ведомства.
Сейнароев возглавил так называемое "пенсионное" подразделение банды, а Сукиев — "почтовое". В состав "пенсионной" группы входили семь работников ПФР, которые, по данным следствия, с 1 марта по 31 октября 2020 года изготовили подложные документы и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий 682 пенсионеров.
Общая сумма составила 519 миллионов рублей. Эти деньги перечислили на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда. "Почтовая" группа направляла их в отделения почтовой связи, начальники которых вместе с подельниками составляли подложные документы о получении денег пенсионерами. На самом же деле эти средства похищались.
Уголовное дело направили в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об территориальной подсудности, уточнили в Генпрокуратуре.
Там добавили, что в отношении скрывшихся от следствия Сейнароева и еще четырех фигурантов расследование продолжается.
В феврале 2023 года ФСБ разоблачила банду, похитившую более двух миллиардов рублей средств Пенсионного фонда в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России". По местам жительства и работы фигурантов провели более 50 обысков.