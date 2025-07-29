https://ria.ru/20250729/sud-2032121917.html

Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях

Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях - РИА Новости, 29.07.2025

Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более чем 500 миллионов рублей из Пенсионного фонда в Ингушетии. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:57:00+03:00

2025-07-29T13:57:00+03:00

2025-07-29T16:18:00+03:00

республика ингушетия

москва

россия

генеральная прокуратура рф

пенсионный фонд рф

почта россии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более чем 500 миллионов рублей из Пенсионного фонда в Ингушетии.Перед судом предстанут бывшие руководители регионального филиала "Почты России" — Магомед-Башир Калиматов (старший брат главы республики) и Камбулат Сукиев, а также 27 их соучастников."По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев, а также руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств", — сообщается на сайте надзорного ведомства. Сейнароев возглавил так называемое "пенсионное" подразделение банды, а Сукиев — "почтовое". В состав "пенсионной" группы входили семь работников ПФР, которые, по данным следствия, с 1 марта по 31 октября 2020 года изготовили подложные документы и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий 682 пенсионеров. Общая сумма составила 519 миллионов рублей. Эти деньги перечислили на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда. "Почтовая" группа направляла их в отделения почтовой связи, начальники которых вместе с подельниками составляли подложные документы о получении денег пенсионерами. На самом же деле эти средства похищались. Уголовное дело направили в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об территориальной подсудности, уточнили в Генпрокуратуре.Там добавили, что в отношении скрывшихся от следствия Сейнароева и еще четырех фигурантов расследование продолжается. В феврале 2023 года ФСБ разоблачила банду, похитившую более двух миллиардов рублей средств Пенсионного фонда в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России". По местам жительства и работы фигурантов провели более 50 обысков.

https://ria.ru/20250718/peterburg-2029873104.html

https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html

республика ингушетия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика ингушетия, москва, россия, генеральная прокуратура рф, пенсионный фонд рф, почта россии, общество