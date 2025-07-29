https://ria.ru/20250729/sud--2032151653.html
В Уфе вынесли приговор журналистке за участие в экстремистском сообществе
В Уфе вынесли приговор журналистке за участие в экстремистском сообществе - РИА Новости, 29.07.2025
В Уфе вынесли приговор журналистке за участие в экстремистском сообществе
Кировский суд Уфы приговорил к 12 годам лишения свободы журналистку Ольгу Комлеву за участие в экстремистском сообществе. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:46:00+03:00
2025-07-29T15:46:00+03:00
2025-07-29T15:46:00+03:00
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УФА, 29 июл – РИА Новости. Кировский суд Уфы приговорил к 12 годам лишения свободы журналистку Ольгу Комлеву за участие в экстремистском сообществе. Объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале сообщает, что Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело против 46-летней женщины. "Судом установлено, что подсудимая участвовала в деятельности экстремистского сообщества. Указанное сообщество создано с целью осуществления экстремистской деятельности, влекущей нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и юридических лиц, обществу и государству, а также создавало реальную угрозу причинения такого вреда. Кроме того, подсудимая распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, включая данные об их участии в поддержании международного мира и безопасности", - говорится в релизе. Отмечается, что эти действия совершены в составе организованной группы по мотивам политической и идеологической ненависти, а также вражды в отношении социальной группы. Подсудимая вину в совершении преступлений не признала, добавили в пресс-службе. "Приговором суда ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, а также с лишением права организовывать и участвовать в массовых мероприятиях на срок 5 лет. Приговор не вступил в законную силу", - сообщает пресс-служба. Источник РИА Новости в суде сообщил, что речь идет об Ольге Комлевой, которая ранее была активисткой запрещенного в РФ регионального "Штаба Навального"*, также женщина является корреспондентом издания RusNews.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250630/volgograd-2026229263.html
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уфа, россия, общество
В Уфе вынесли приговор журналистке за участие в экстремистском сообществе
Журналиста Комлеву приговорили к 12 годам за участие в экстремистском сообществе
УФА, 29 июл – РИА Новости. Кировский суд Уфы приговорил к 12 годам лишения свободы журналистку Ольгу Комлеву за участие в экстремистском сообществе.
Объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале
сообщает, что Кировский районный суд Уфы
рассмотрел дело против 46-летней женщины.
"Судом установлено, что подсудимая участвовала в деятельности экстремистского сообщества. Указанное сообщество создано с целью осуществления экстремистской деятельности, влекущей нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и юридических лиц, обществу и государству, а также создавало реальную угрозу причинения такого вреда. Кроме того, подсудимая распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, включая данные об их участии в поддержании международного мира и безопасности", - говорится в релизе.
Отмечается, что эти действия совершены в составе организованной группы по мотивам политической и идеологической ненависти, а также вражды в отношении социальной группы.
Подсудимая вину в совершении преступлений не признала, добавили в пресс-службе.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, а также с лишением права организовывать и участвовать в массовых мероприятиях на срок 5 лет. Приговор не вступил в законную силу", - сообщает пресс-служба.
Источник РИА Новости в суде сообщил, что речь идет об Ольге Комлевой, которая ранее была активисткой запрещенного в РФ
регионального "Штаба Навального"*, также женщина является корреспондентом издания RusNews.
* Запрещенная в России экстремистская организация