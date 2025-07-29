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Bloomberg: устроивший стрельбу в Нью-Йорке перепутал этаж в бизнес-центре - РИА Новости, 29.07.2025
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16:33 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/strelba-2032160904.html
Bloomberg: устроивший стрельбу в Нью-Йорке перепутал этаж в бизнес-центре
Bloomberg: устроивший стрельбу в Нью-Йорке перепутал этаж в бизнес-центре - РИА Новости, 29.07.2025
Bloomberg: устроивший стрельбу в Нью-Йорке перепутал этаж в бизнес-центре
Устроивший стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке был наценен на штаб-квартиру Национальной футбольной лиги (NFL), но по ошибке оказался не на том... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:33:00+03:00
2025-07-29T16:33:00+03:00
манхэттен
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Устроивший стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке был наценен на штаб-квартиру Национальной футбольной лиги (NFL), но по ошибке оказался не на том этаже, передает агентство Блумберг со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что при стрельбе в высотке на Манхэттене погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции. Комиссар полиции города Джессика Тиш заявила, что предполагаемый злоумышленник – 27-летний Шэйн Тамура из Лас-Вегаса. После стрельбы он покончил с собой. По словам Тиш, Тамура имел историю психических заболеваний. Американская газета New York Post отметила, что Тамура был бывшим игроком в американский футбол, в своих действиях он обвинил спорт, приведший к травмам мозга. "Тамура был нацелен на NFL, но по ошибке оказался не на том этаже", - говорится в публикации.
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манхэттен, нью-йорк (город), лас-вегас, в мире
Манхэттен, Нью-Йорк (город), Лас-Вегас, В мире
Bloomberg: устроивший стрельбу в Нью-Йорке перепутал этаж в бизнес-центре

Bloomberg: устроивший стрельбу в Нью-Йорке был нацелен на штаб-квартиру NFL

© AP Photo / Angelina KatsanisСледователь полиции Нью-Йорка на месте преступления возле офисного здания на Манхэттене
Следователь полиции Нью-Йорка на месте преступления возле офисного здания на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Angelina Katsanis
Следователь полиции Нью-Йорка на месте преступления возле офисного здания на Манхэттене
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Устроивший стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке был наценен на штаб-квартиру Национальной футбольной лиги (NFL), но по ошибке оказался не на том этаже, передает агентство Блумберг со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что при стрельбе в высотке на Манхэттене погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции. Комиссар полиции города Джессика Тиш заявила, что предполагаемый злоумышленник – 27-летний Шэйн Тамура из Лас-Вегаса. После стрельбы он покончил с собой. По словам Тиш, Тамура имел историю психических заболеваний. Американская газета New York Post отметила, что Тамура был бывшим игроком в американский футбол, в своих действиях он обвинил спорт, приведший к травмам мозга.
"Тамура был нацелен на NFL, но по ошибке оказался не на том этаже", - говорится в публикации.
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МанхэттенНью-Йорк (город)Лас-ВегасВ мире
 
 
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