Рейтинг@Mail.ru
В Неваде произошла стрельба у казино, три человека погибли - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/strelba-2032094208.html
В Неваде произошла стрельба у казино, три человека погибли
В Неваде произошла стрельба у казино, три человека погибли - РИА Новости, 29.07.2025
В Неваде произошла стрельба у казино, три человека погибли
Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы рядом с казино в штате Невада, сообщила местная полиция. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:25:00+03:00
2025-07-29T11:25:00+03:00
в мире
невада
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_067fa2da3e2d0ee07a5c68150f108f0b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы рядом с казино в штате Невада, сообщила местная полиция. Стрельба произошла в понедельник в Grand Sierra Resort and Casino. Стрелявший был задержан. "В общей сложности огнестрельные ранения получили шесть человек, трое из них скончались, двое остаются в критическом состоянии, еще одного отпустили (после оказания помощи - ред.)", - заявил представитель полиции на брифинге, который транслировался на странице департамента полиции города Рино в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Уточняется, что один из пострадавших - полицейский. Как отметил представитель полиции, мотивы стрелявшего пока не известны, его связь с кем-то из пострадавших не была установлена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://rsport.ria.ru/20250719/ssha-2030089385.html
https://ria.ru/20250713/ssha-2028856872.html
невада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b8c250fa170469f801823e4f87f7a586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, невада, россия
В мире, Невада, Россия
В Неваде произошла стрельба у казино, три человека погибли

Три человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы у казино в Неваде

© AP Photo / David ZalubowskiПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы рядом с казино в штате Невада, сообщила местная полиция.
Стрельба произошла в понедельник в Grand Sierra Resort and Casino. Стрелявший был задержан.
Сотрудники полиции в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Члена Зала славы UFC арестовали в США за стрельбу из автомобиля
19 июля, 01:37
"В общей сложности огнестрельные ранения получили шесть человек, трое из них скончались, двое остаются в критическом состоянии, еще одного отпустили (после оказания помощи - ред.)", - заявил представитель полиции на брифинге, который транслировался на странице департамента полиции города Рино в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Уточняется, что один из пострадавших - полицейский.
Как отметил представитель полиции, мотивы стрелявшего пока не известны, его связь с кем-то из пострадавших не была установлена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Патрульная машина полиции на месте стрельбы в городе Чаттануга американского штата Теннесси - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
NYP: в США на встрече выпускников устроили стрельбу, есть пострадавшие
13 июля, 12:36
 
В миреНевадаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала