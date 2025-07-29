https://ria.ru/20250729/strelba-2032094208.html

В Неваде произошла стрельба у казино, три человека погибли

В Неваде произошла стрельба у казино, три человека погибли - РИА Новости, 29.07.2025

В Неваде произошла стрельба у казино, три человека погибли

Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы рядом с казино в штате Невада, сообщила местная полиция. РИА Новости, 29.07.2025

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы рядом с казино в штате Невада, сообщила местная полиция. Стрельба произошла в понедельник в Grand Sierra Resort and Casino. Стрелявший был задержан. "В общей сложности огнестрельные ранения получили шесть человек, трое из них скончались, двое остаются в критическом состоянии, еще одного отпустили (после оказания помощи - ред.)", - заявил представитель полиции на брифинге, который транслировался на странице департамента полиции города Рино в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Уточняется, что один из пострадавших - полицейский. Как отметил представитель полиции, мотивы стрелявшего пока не известны, его связь с кем-то из пострадавших не была установлена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20250719/ssha-2030089385.html

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