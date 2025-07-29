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В полиции Нью-Йорка рассказали об устроившем стрельбу на Манхэттене - РИА Новости, 29.07.2025
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06:10 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/strelba-2032060250.html
В полиции Нью-Йорка рассказали об устроившем стрельбу на Манхэттене
В полиции Нью-Йорка рассказали об устроившем стрельбу на Манхэттене - РИА Новости, 29.07.2025
В полиции Нью-Йорка рассказали об устроившем стрельбу на Манхэттене
Устроивший стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке имел историю психических заболеваний, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:10:00+03:00
2025-07-29T06:10:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 29 июл – РИА Новости. Устроивший стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке имел историю психических заболеваний, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш. По ее словам, предполагаемый злоумышленник – 27 летний Шэйн Тамура из Лас-Вегаса. Комиссар полиции также отметила, что Тамура начал стрелять еще в лобби здания, после чего поднялся на лифте на 33-й этаж, где продолжил стрельбу, а после чего покончил с собой. Примечательно, что из лифта, который он вызвал, выходила женщина - и он позволил ей "пройти мимо него целой и невредимой", отметила Тиш. "У господина Тамуры есть документально подтвержденная история психических заболеваний", – сказала Тиш в ходе брифинга для журналистов. В свою очередь мэр города Эрик Адамс уточнил, что погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции.
https://ria.ru/20250729/nyu-york-2032053489.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, лас-вегас
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Лас-Вегас
В полиции Нью-Йорка рассказали об устроившем стрельбу на Манхэттене

Устроивший стрельбу на Манхэттене страдал психическим расстройством

© Fotolia / mario beauregardОфицер полиции США
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 29 июл – РИА Новости. Устроивший стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке имел историю психических заболеваний, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш.
По ее словам, предполагаемый злоумышленник – 27 летний Шэйн Тамура из Лас-Вегаса. Комиссар полиции также отметила, что Тамура начал стрелять еще в лобби здания, после чего поднялся на лифте на 33-й этаж, где продолжил стрельбу, а после чего покончил с собой. Примечательно, что из лифта, который он вызвал, выходила женщина - и он позволил ей "пройти мимо него целой и невредимой", отметила Тиш.
"У господина Тамуры есть документально подтвержденная история психических заболеваний", – сказала Тиш в ходе брифинга для журналистов.
В свою очередь мэр города Эрик Адамс уточнил, что погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции.
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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