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В полиции Нью-Йорка рассказали об устроившем стрельбу на Манхэттене

В полиции Нью-Йорка рассказали об устроившем стрельбу на Манхэттене - РИА Новости, 29.07.2025

В полиции Нью-Йорка рассказали об устроившем стрельбу на Манхэттене

Устроивший стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке имел историю психических заболеваний, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T06:10:00+03:00

2025-07-29T06:10:00+03:00

2025-07-29T06:10:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июл – РИА Новости. Устроивший стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке имел историю психических заболеваний, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш. По ее словам, предполагаемый злоумышленник – 27 летний Шэйн Тамура из Лас-Вегаса. Комиссар полиции также отметила, что Тамура начал стрелять еще в лобби здания, после чего поднялся на лифте на 33-й этаж, где продолжил стрельбу, а после чего покончил с собой. Примечательно, что из лифта, который он вызвал, выходила женщина - и он позволил ей "пройти мимо него целой и невредимой", отметила Тиш. "У господина Тамуры есть документально подтвержденная история психических заболеваний", – сказала Тиш в ходе брифинга для журналистов. В свою очередь мэр города Эрик Адамс уточнил, что погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции.

https://ria.ru/20250729/nyu-york-2032053489.html

нью-йорк (город)

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