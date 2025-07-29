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Полиция заявила о нейтрализации устроившего стрельбу в Нью-Йорке

Полиция заявила о нейтрализации устроившего стрельбу в Нью-Йорке - РИА Новости, 29.07.2025

Полиция заявила о нейтрализации устроившего стрельбу в Нью-Йорке

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш после сообщений о стрельбе в высотке на Манхэттене сообщила о "нейтрализации" злоумышленника. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T03:20:00+03:00

2025-07-29T03:20:00+03:00

2025-07-29T03:20:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июл - РИА Новости. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш после сообщений о стрельбе в высотке на Манхэттене сообщила о "нейтрализации" злоумышленника. "Одинокий стрелок нейтрализован", - написала она в соцсети Х. При этом по состоянию на 20.00 (03.00 мск) прилегающие к месту ЧП улицы перекрыты полицией, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка спокойная. Ранее газета New York Post со ссылкой на источники писала о стрельбе в одном из небоскребов в деловом районе города Нью-Йорка, где располагается в том числе штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL) США. По данным издания, "обезумевший мужчина в бронежилете" открыл огонь внутри небоскреба. Пострадали три человека, в том числе один полицейский.

https://ria.ru/20250713/ssha-2028856872.html

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