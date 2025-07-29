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Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян - РИА Новости, 29.07.2025
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
Снижение ключевой ставки до 18%, которое произошло в июле, сделает кредиты более доступными, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:08:00+03:00
2025-07-29T03:08:00+03:00
2025-07-29T03:08:00+03:00
россия
экономика
андрей бархота
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Снижение ключевой ставки до 18%, которое произошло в июле, сделает кредиты более доступными, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.По его словам, значение ключевой ставки является базовым ориентиром для стоимости привлекаемых банками ресурсов."Понижение ключевой ставки на 2 п.п. сделает более доступными все формы кредитования. Кредиты наличными могут стать доступнее на 1,5-2,5 п.п. до конца первой декады августа 2025 года", – пояснил Бархота.Кроме того, на 1,0-3,0 п.п. снизятся ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ставки по вкладам также будут скорректированы - до конца лета они могут опуститься ниже 16%.
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россия, экономика, андрей бархота
Россия, Экономика, Андрей Бархота
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
Экономист Бархота: снижение ключевой ставки сделает кредиты более доступными