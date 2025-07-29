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Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян - РИА Новости, 29.07.2025
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03:08 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/stavka-2032051953.html
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян - РИА Новости, 29.07.2025
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
Снижение ключевой ставки до 18%, которое произошло в июле, сделает кредиты более доступными, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:08:00+03:00
2025-07-29T03:08:00+03:00
россия
экономика
андрей бархота
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Снижение ключевой ставки до 18%, которое произошло в июле, сделает кредиты более доступными, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.По его словам, значение ключевой ставки является базовым ориентиром для стоимости привлекаемых банками ресурсов."Понижение ключевой ставки на 2 п.п. сделает более доступными все формы кредитования. Кредиты наличными могут стать доступнее на 1,5-2,5 п.п. до конца первой декады августа 2025 года", – пояснил Бархота.Кроме того, на 1,0-3,0 п.п. снизятся ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ставки по вкладам также будут скорректированы - до конца лета они могут опуститься ниже 16%.
https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031500408.html
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россия, экономика, андрей бархота
Россия, Экономика, Андрей Бархота
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян

Экономист Бархота: снижение ключевой ставки сделает кредиты более доступными

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Снижение ключевой ставки до 18%, которое произошло в июле, сделает кредиты более доступными, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
По его словам, значение ключевой ставки является базовым ориентиром для стоимости привлекаемых банками ресурсов.
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки
25 июля, 18:29
«
"Понижение ключевой ставки на 2 п.п. сделает более доступными все формы кредитования. Кредиты наличными могут стать доступнее на 1,5-2,5 п.п. до конца первой декады августа 2025 года", – пояснил Бархота.
Кроме того, на 1,0-3,0 п.п. снизятся ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ставки по вкладам также будут скорректированы - до конца лета они могут опуститься ниже 16%.
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25 июля, 16:42
 
РоссияЭкономикаАндрей Бархота
 
 
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