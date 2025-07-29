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В США прогремел взрыв на заводе топливной компании
В США прогремел взрыв на заводе топливной компании - РИА Новости, 29.07.2025
В США прогремел взрыв на заводе топливной компании
Взрыв прогремел на заводе топливной компании в американском городе Фремонт в штате Небраска, сообщает местный телеканал News Channel Nebraska. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T23:14:00+03:00
2025-07-29T23:14:00+03:00
2025-07-29T23:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел на заводе топливной компании в американском городе Фремонт в штате Небраска, сообщает местный телеканал News Channel Nebraska. Как отмечается, завод, где произошел взрыв, в данный момент принадлежит топливной компании Horizon BioFuels. "Аварийные бригады работают на месте мощного взрыва на юге Фремонта... Взрыв обрушил верхнюю часть самой высокой части здания, высота которой составляла несколько сотен футов", - говорится в сообщении. Причины взрыва не уточняются, информации о возможных пострадавших нет.
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в мире, небраска, сша
В США прогремел взрыв на заводе топливной компании
В штате Небраска в США прогремел взрыв на заводе топливной компании
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел на заводе топливной компании в американском городе Фремонт в штате Небраска, сообщает местный телеканал News Channel Nebraska.
Как отмечается, завод, где произошел взрыв, в данный момент принадлежит топливной компании Horizon BioFuels.
"Аварийные бригады работают на месте мощного взрыва на юге Фремонта... Взрыв обрушил верхнюю часть самой высокой части здания, высота которой составляла несколько сотен футов", - говорится в сообщении.
Причины взрыва не уточняются, информации о возможных пострадавших нет.