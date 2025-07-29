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В США прогремел взрыв на заводе топливной компании - РИА Новости, 29.07.2025
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23:14 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/ssha-2032245019.html
В США прогремел взрыв на заводе топливной компании
В США прогремел взрыв на заводе топливной компании - РИА Новости, 29.07.2025
В США прогремел взрыв на заводе топливной компании
Взрыв прогремел на заводе топливной компании в американском городе Фремонт в штате Небраска, сообщает местный телеканал News Channel Nebraska. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T23:14:00+03:00
2025-07-29T23:14:00+03:00
в мире
небраска
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел на заводе топливной компании в американском городе Фремонт в штате Небраска, сообщает местный телеканал News Channel Nebraska. Как отмечается, завод, где произошел взрыв, в данный момент принадлежит топливной компании Horizon BioFuels. "Аварийные бригады работают на месте мощного взрыва на юге Фремонта... Взрыв обрушил верхнюю часть самой высокой части здания, высота которой составляла несколько сотен футов", - говорится в сообщении. Причины взрыва не уточняются, информации о возможных пострадавших нет.
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в мире, небраска, сша
В мире, Небраска, США
В США прогремел взрыв на заводе топливной компании

В штате Небраска в США прогремел взрыв на заводе топливной компании

© Myung J. ChunФлаг США на фоне кранов
Флаг США на фоне кранов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Myung J. Chun
Флаг США на фоне кранов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел на заводе топливной компании в американском городе Фремонт в штате Небраска, сообщает местный телеканал News Channel Nebraska.
Как отмечается, завод, где произошел взрыв, в данный момент принадлежит топливной компании Horizon BioFuels.
"Аварийные бригады работают на месте мощного взрыва на юге Фремонта... Взрыв обрушил верхнюю часть самой высокой части здания, высота которой составляла несколько сотен футов", - говорится в сообщении.
Причины взрыва не уточняются, информации о возможных пострадавших нет.
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