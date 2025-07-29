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США могут продлить паузу в введении пошлин на китайские товары

США могут продлить паузу в введении пошлин на китайские товары - РИА Новости, 29.07.2025

США могут продлить паузу в введении пошлин на китайские товары

Соединенные Штаты могут продлить паузу в процессе введения пошлин в отношении китайских товаров еще на 90 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 29.07.2025

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скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты могут продлить паузу в процессе введения пошлин в отношении китайских товаров еще на 90 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Обычно мы говорили о 90 днях", - сказал Бессент журналистам после переговоров в Стокгольме, отвечая на вопрос о том, на какой срок США могут продлить действие паузы, если такое решение будет принято.

https://ria.ru/20250729/ssha-2032225130.html

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