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США могут продлить паузу в введении пошлин на китайские товары
США могут продлить паузу в введении пошлин на китайские товары - РИА Новости, 29.07.2025
США могут продлить паузу в введении пошлин на китайские товары
Соединенные Штаты могут продлить паузу в процессе введения пошлин в отношении китайских товаров еще на 90 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:25:00+03:00
2025-07-29T21:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты могут продлить паузу в процессе введения пошлин в отношении китайских товаров еще на 90 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Обычно мы говорили о 90 днях", - сказал Бессент журналистам после переговоров в Стокгольме, отвечая на вопрос о том, на какой срок США могут продлить действие паузы, если такое решение будет принято.
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в мире, сша, стокгольм (город), скотт бессент
В мире, США, Стокгольм (город), Скотт Бессент
США могут продлить паузу в введении пошлин на китайские товары
Бессент: США могут продлить паузу в введении пошлин в отношении Китая на 90 дней