https://ria.ru/20250729/ssha-2032230968.html

В администрации Трампа обсудят продление отсрочки по пошлинам для Китая

В администрации Трампа обсудят продление отсрочки по пошлинам для Китая - РИА Новости, 29.07.2025

В администрации Трампа обсудят продление отсрочки по пошлинам для Китая

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсудят с американским лидером продление отсрочки по введению пошлин на китайские товары, заявил... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:57:00+03:00

2025-07-29T20:57:00+03:00

2025-07-29T20:57:00+03:00

в мире

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсудят с американским лидером продление отсрочки по введению пошлин на китайские товары, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир. Переговоры в шведской столице стали уже третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира. "Что касается возможной паузы, мы вернемся в Вашингтон, округ Колумбия, и обсудим с президентом, хочет ли он этого. Это, безусловно, то, что уже обсуждалось", - сказал Грир журналистам после торговых переговоров в Стокгольме. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

https://ria.ru/20250729/ssha-2032225130.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп