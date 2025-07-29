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США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти, заявил глава Минфина
США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти, заявил глава Минфина - РИА Новости, 29.07.2025
США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти, заявил глава Минфина
Соединенные Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти, заявил министр финансов США Скотт... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:31:00+03:00
2025-07-29T20:31:00+03:00
2025-07-29T20:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы также выразили обеспокоенность их закупками иранской нефти, находящейся под санкциями, 90% которой покупают они", - сказал Бессент журналистам после переговоров.
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в мире, стокгольм (город), китай, сша, скотт бессент
В мире, Стокгольм (город), Китай, США, Скотт Бессент
США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти, заявил глава Минфина
Министр финансов США Бессент: США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти