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США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти, заявил глава Минфина

США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти, заявил глава Минфина - РИА Новости, 29.07.2025

США обеспокоены закупками Китаем иранской нефти, заявил глава Минфина

Соединенные Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти, заявил министр финансов США Скотт... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:31:00+03:00

2025-07-29T20:31:00+03:00

2025-07-29T20:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы также выразили обеспокоенность их закупками иранской нефти, находящейся под санкциями, 90% которой покупают они", - сказал Бессент журналистам после переговоров.

https://ria.ru/20250410/neft-2010471560.html

стокгольм (город)

китай

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