https://ria.ru/20250729/ssha-2032048111.html

Американская компания заплатит штраф за экспорт полупроводников в Китай

Американская компания заплатит штраф за экспорт полупроводников в Китай - РИА Новости, 29.07.2025

Американская компания заплатит штраф за экспорт полупроводников в Китай

Американская компания Cadence Design Systems, занимающаяся разработкой ПО для автоматизации проектирования электронных устройств, выплатит штраф в размере около РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:54:00+03:00

2025-07-29T00:54:00+03:00

2025-07-29T00:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Американская компания Cadence Design Systems, занимающаяся разработкой ПО для автоматизации проектирования электронных устройств, выплатит штраф в размере около 140 миллионов долларов за незаконный экспорт деталей для полупроводников в китайский военный университет, сообщило министерство юстиции США. "Cadence согласилась принять на себя ответственность за незаконный экспорт специализированных инструментов для проектирования полупроводниковых устройств в включенный в санкционные списки китайский военный университет и внедрила строгую программу экспортного соответствия, чтобы помочь предотвратить любую дальнейшую незаконную передачу американских технологий", – заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг, слова которого приводит минюст. Министерство юстиции США подало на компанию уголовный иск, а Бюро промышленной безопасности выдвинуло против Cadence гражданский иск. Общая сумма штрафа составит около 140 миллионов долларов. Согласно судебным документам и показаниям представителей компании, которые приводит минюст США, с 2015 года осуществлялись незаконные поставки в Китай через дочернее предприятие в Шанхае – Cadence Design Systems Management. В феврале 2015 года Министерство торговли США внесло Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая в санкционный список. Причиной послужило использование американских компонентов для производства суперкомпьютеров, которые, по мнению администрации США, могут применяться для моделирования ядерных взрывов.

https://ria.ru/20250519/intel-2017957792.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html

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